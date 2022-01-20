Более 4,24 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

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20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5 млн 176 тыс. белорусов получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 4 млн 246 тыс. человек прошли полный курс вакцинации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Одну дозу вакцины получили более 17,8 тыс. подростков 12-17 лет. Причем несколько десятков детей прошли полный курс вакцинации.
Таким образом, одной дозой вакцинировано 55,4% от общей численности населения страны, полный курс вакцинации прошли 45,4% населения.-0-