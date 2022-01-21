Более 4,28 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5 млн 198 тыс. белорусов получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 4 млн 285 тыс. человек прошли полный курс вакцинации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Полный курс вакцинации в Брестской области прошли более 571,4 тыс. человек, Витебской - более 511,5 тыс., Гомельской - более 670,2 тыс., Гродненской - более 513 тыс., Могилевской - более 503,9 тыс., Минской - более 552,5 тыс., Минске - более 860,6 тыс.

Также более 102,3 тыс. сотрудников организаций и ведомств завершили курс вакцинации.

Одну дозу вакцины получили более 20,5 тыс. подростков 12-17 лет, из них более 370 прошли полный курс вакцинации.

Таким образом, одной дозой вакцинированы 55,6% от общей численности населения страны, полный курс вакцинации прошли 45,8% населения.-0-