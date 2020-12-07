БООР за год выпустило в водоемы более 30 т рыбы

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество охотников и рыболовов за 2020 год выпустило в 24 водоема более 30 т рыбы, сообщили БЕЛТА в БООР.

"Мероприятия по зарыблению рыболовных угодий фонда запаса в этом году уже завершились. Они были направлены на улучшение видового состава ихтиофауны водоемов и повышение их рекреационной значимости", - рассказали в БООР.

За счет средств БООР, полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей, проведено зарыбление водохранилищ Дубенецкое и Нетчин, озер Кончицкое и Ореховское в Брестской области, озер Полуозерье, Кашо, Орце, Серокоротня, Вечелье в Витебской области, а также озер Белое, Великоборское, Большое Комарино в Гомельской области. Кроме того, рыбу выпустили в водохранилища Зельвенское, Волпенское, Гезгальское, озера Юбилейное и Альбертинское в Гродненской области, пруд Даниловичи, водохранилища Войковское (Плещеницкое) и Вилейское в Минской области, водохранилище Чигиринское, озера Курманово и Печерское, пруд вблизи деревни Вильчицы в Могилевской области.

В эти водоемы вселено свыше 100 тыс. экземпляров разновозрастного рыбопосадочного материала (карп, белый амур, щука, толстолобик, карась) и более 700 тыс. личинок сома. Общий вес рыбы составил более 30 т.

БООР проводит зарыбление водоемов ежегодно, начиная с 2014 года. За этот период зарыблено около 80 наиболее значимых водоемов страны, многие из них неоднократно.-0-