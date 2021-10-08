Боровик: руководство "Комсомолки" ведет себя как девочка, а может поступить по-мужски

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издание "Комсомольская правда в Беларуси" последний год вело в стране подрывную работу. На это обратил внимание политолог Вадим Боровик в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Надо посмотреть на деятельность этого издания в последний год в Беларуси: несмотря на то, что они здесь прекрасно себя чувствовали, они вели подрывную работу и поддерживали те действия оппозиционных сил, которые были направлены на свержение государственного строя", - заявил Вадим Боровик.

Политолог подчеркнул, что такая редакционная политика для СМИ недопустима. В России, по его мнению, к подобным изданиям принимались бы еще более жесткие меры. "Мы сегодня не видели никаких документов или решений в отношении редакции - был блокирован сайт, интернет-ресурс, - заметил Вадим Боровик. - Это опытное издание, которое имеет определенные традиции. Они должны были быть осторожны в любых высказываниях, комментариях и публикациях. И вот выходит на их сайте очень гнусное оправдание (имеется в виду материал об убийце сотрудника КГБ. - Прим. БЕЛТА)".

По мнению политолога, если СМИ село в лужу, его руководство должно иметь силы извиниться, а не "вести себя как девочка". "Сейчас их позиция какая должна быть? Мужская. Если вы говорите о том, что закрываетесь, собирайте пачку документов и подавайте заявление в Министерство информации. А если вы хотите здесь работать, принесите извинения, скажите, что готовы работать в рамках правового поля, учесть негативный опыт", - добавил Вадим Боровик.-0-

Жук: "Комсомольская правда в Беларуси" ничего общего с российским изданием не имеет