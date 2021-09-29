Боровик: в Год народного единства мы должны сообща противодействовать террористической угрозе

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Год народного единства мы должны сообща противодействовать террористической угрозе, заявил корреспонденту БЕЛТА политолог Вадим Боровик.

"Мы понимаем, что такими шагами рушится мир в стране, когда человек при исполнении своих обязанностей, выполняя свой долг, погибает. Семья теряет отца, страна - офицера, который честно служил. Вся Беларусь скорбит. Мы видим, что люди несут лампады, цветы к зданию КГБ, - сказал Вадим Боровик. - Мы должны сегодня понимать, что сталкиваемся с террористической угрозой внутри страны. Поскольку есть ряд лиц, которые уже абсолютно пренебрегают законом. Ведь человек с оружием ожидал правоохранителей и применил его первый на поражение. Ему ничего не угрожало".

Политолог уверен, необходимо усилить работу по выявлению у населения незаконно хранящегося оружия и боеприпасов. "И здесь должны все проявлять бдительность, не только спецслужбы. Может, какие-то люди появились в поселке, может, какие-то схроны готовятся. Должны обязательно граждане информировать об этом правоохранительные органы. Потому что опыт Израиля и других стран показывает, что только сотрудничая с населением можно минимизировать последствия от террористической угрозы. На кону жизнь наших детей, родителей, наша собственная жизнь. В Год народного единства мы все должны проявить единство в неприятии насилия и противодействии террористической угрозе. Только мы все вместе, сплотившись, понимая всю суть угрозы и противодействуя ей, можем минимизировать последствия для страны. Мы находимся в очень серьезной ситуации. И вчерашний случай этому подтверждение", - подчеркнул он.-0-