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30 ноября 2021, 13:55

БРПО утвердила концепцию развития до 2025 года

Фото из архива
Фото из архива

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепция развития на 2021-2025 годы утверждена на XXII Республиканском отчетно-выборном слете Белорусской республиканской пионерской организации "БРПО - платформа возможностей" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Концепция развития на 2021-2025 годы станет основополагающим документом дальнейшей работы организации. В этот период мы ставим перед собой целью формирование единого, сбалансированного воспитательного пространства как необходимого условия личностного развития и позитивной социализации членов БРПО. Задача концепции - создание условий для личностного роста и формирования гражданского самосознания членов организации, совершенствование структуры БРПО, укрепление авторитета детского самоуправления, повышение эффективности воспитательной деятельности пионерских дружин, формирование восприятия БРПО детьми, подростками, их родителями, общественностью как привлекательной, динамично развивающейся организации страны", - сказала председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

Решение этих задач в БРПО видят через реализацию кадровой политики, развитие и поддержку самоуправления БРПО, цифровую трансформацию. "Каждый из блоков взаимосвязан друг с другом и важен для дальнейшего развития нашей организации, - отметила она. - От профессиональной подготовки вожатых пионерских дружин, председателей всех уровней БРПО в значительной степени зависит дальнейшее развитие и воспитание молодого поколения. Профессиональная подготовка и повышение квалификации организаторов пионерского движения является основным условием реализации молодежной политики в целом".

По ее словам, адаптации под новый формат требует организация самоуправления в пионерских дружинах, а также деятельность детских палат и территориальных структур. "Внедрение новых форм и методов в практику работы нашей организации позволяет пионерам максимально удовлетворять свои досуговые предпочтения и осуществлять творческую самореализацию. Современные дети весьма активны, стремятся к участию в общественной жизни наравне со взрослыми, - отметила председатель ЦС БРПО. - Еще одно из стратегических направлений деятельности БРПО - формирование у членов организации информационной грамотности, безопасности в цифровой среде".

"Мы ожидаем успешной деятельности нашей пионерской организации в едином воспитательном пространстве, эффективного сочетания традиций и инноваций в деятельности БРПО, подготовки и обучения пионеров-лидеров, активного взаимодействия со всеми субъектами информационно-образовательной среды", - подчеркнула Александра Гончарова.-0-

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