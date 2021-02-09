БРСМ дал старт республиканской патриотической акции "Роднае - народнае"

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старт республиканской патриотической акции "Роднае - народнае" дан сегодня во время открытого онлайн-диалога БРСМ "Единство. Развитие. Независимость", передает корреспондент БЕЛТА.

Акция направлена на популяризацию государственных символов Беларуси. "В этом году БРСМ будет реализован ряд новых проектов. Один из них - "Роднае - народнае", в рамках которого мы также предлагаем создать "Летопись Государственного флага Республики Беларусь". Все победы и достижения за 26 лет независимости произошли под нашим госфлагом. И мы уже сейчас ведем разработку электронного ресурса, где будут отражены основные вехи и достижения нашей независимой суверенной Беларуси. Хочется, чтобы у каждого в доме был государственный флаг. Безусловно, каждый гражданин Беларуси должен уважать и знать наизусть гимн своей страны. Это очень важно. Наши государственные символы - герб, флаг, гимн - всегда у нас в сердце. И мы будем активно популяризировать их молодежным современным языком", - поделился первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк.

Онлайн-диалог "Единство. Развитие. Независимость" сегодня объединил 140 представителей команды союза молодежи - участников VI Всебелорусского народного собрания. Главная задача молодежной встречи - сверить часы в преддверии важного общественно-политического события. Связь со студиями в областных центрах и Минске налажена через корпоративную платформу Zoom. Центральная студия разместилась в Республиканском доме молодежи в Минске.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля 2021 года в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-

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