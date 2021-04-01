БРСМ как общественной организации необходим рестайлинг - Воронюк

1 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. БРСМ как общественной организации необходим рестайлинг. Таким мнением поделился с журналистами первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Дмитрий Воронюк, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Готовится новая стратегия развития союза молодежи до 2025 года. Первый секретарь подчеркнул, что самое главное при этом - не изменения, а платформа, на которой будет строиться организация. "Основополагающая нить останется прежней - это гражданско-патриотическое воспитание. Мы продолжим ориентироваться именно на воспитание гражданина-патриота. Безусловно, наш союз молодежи должен быть современным. Мы говорим и о его внешних изменениях. Это ребрендинг, рестайлинг символики, названий. Но самые главные изменения должны быть в головах молодежи, ее сознании. За БРСМ стоят конкретные дела и мы должны рассказывать о них всему миру. Вопросы сохранения и популяризации имиджа сегодня очень важны", - сказал он.

К примеру, только в Гомельской области более 50 тыс. парней и девушек участвуют в зарекомендовавших себя инициативах. За последнюю пятилетку в студенческих отрядах и индивидуально были трудоустроены около 40 тыс. молодых людей. А волонтерские отряды "Доброе сердце" объединяют 6 тыс. ребят со всего региона.

Не уменьшая значимости опыта БРСМ прошлых лет, будет корректироваться и кадровая политика БРСМ. Обсуждаются варианты дополнительной поддержки молодых людей на местном уровне. К примеру, возможно создание фондов губернаторов, фондов по грантовой поддержке. Сейчас прорабатывается единая платформа для сбора молодежных инициатив и предоставления грантов на их реализацию.

Кроме того, в БРСМ нацелены на выстраивание социальных лифтов. "Важно, чтобы молодой человек, независимо от места проживания, условий и обстоятельств, был уверен, что если он будет проявлять себя, делать что-то на благо своего региона, то сможет достичь любых высот в любом направлении, будь то спорт, творчество или политика", - подчеркнул Дмитрий Воронюк.

Какой будет организация в ближайшем будущем и какие инициативы готовы предложить парни и девушки для развития своей малой родины - эти и многие другие вопросы обсудили сегодня члены БРСМ на встрече с председателем Гомельского облисполкома Геннадием Соловьем. Диалог длился около двух часов.-0-