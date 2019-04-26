БРСМ презентует в России патриотический проект "Беларусь помнит"

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты Белорусского республиканского союза молодежи презентуют в России патриотический проект "Беларусь помнит", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "БРСМ" Александра Гончарова.

"В России белорусская молодежь презентует свои волонтерские проекты. Мы представим многоступенчатый республиканский патриотический проект БРСМ и БРПО "Беларусь помнит". Его главная задача - восстановление и сохранение исторической памяти о героических подвигах, истории и судьбе каждого нашего земляка, внесшего свой вклад в освобождение Беларуси и Великую Победу. Мы проводим большую поисковую и исследовательскую деятельность по изучению героических страниц боевого прошлого и увековечению памяти защитников Отечества и жертв Великой Отечественной войны. Мы также расскажем о нашем проекте "Цветы Великой Победы", поделимся опытом волонтерской работы", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, активисты БРСМ станут участниками международной волонтерской команды 75-летия Победы. "Этот проект организован Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы", объединяющим более 200 тыс. добровольцев по всей России, которые занимаются сохранением исторической памяти о Второй мировой войне и популяризацией изучения истории с помощью современных форматов. Цель проекта - объединение волонтеров в разных странах мира для оказания помощи в организации ключевых событий, посвященных 75-летию Победы. С 5 по 11 мая участники международной волонтерской команды соберутся на первом образовательном слете, который пройдет в двух российских городах - Москве и Туле. В их числе и белорусская молодежь", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

В состав белорусской делегации вошли координаторы волонтерского движения БРСМ из регионов Беларуси, а также непосредственно сами волонтеры. "Слет предусматривает обширную образовательную программу по особенностям работы добровольцами, специфике организации волонтерского сопровождения массовых мероприятий и другим направлениям. Его участники также станут волонтерами мероприятий празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городе-герое Туле", - добавила Александра Гончарова.-0-