БЖД и РЖД утвердили дорожную карту по возобновлению пассажирского сообщения

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусской железной дорогой совместно с ОАО "РЖД" разработана и утверждена дорожная карта по поэтапному возобновлению международного железнодорожного пассажирского сообщения в графике движения поездов на 2020-2021 год. Об этом в интервью газете "Рэспубліка" заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

По его словам, Беларусь как транзитная страна в сложившейся обстановке особенно заинтересована в обеспечении беспрепятственного перемещения грузов и сохранении пассажиропотока. "Весной прошлого года главами государств союза одобрена идея создания на всем евразийском пространстве так называемых зеленых коридоров. Были упрощены таможенные процедуры, включая возможность автоматической регистрации деклараций, а также первоочередной порядок операций на таможне в отношении товаров, необходимых для предупреждения и ликвидации последствий распространения COVID-19. Это позволило в значительной мере обеспечить транзит грузов", - сказал Игорь Петришенко.

Однако, как он отметил, ограничения на перемещение пассажиров пока сохраняются, принимаются все необходимые меры для скорейшего возобновления полноценного транспортного сообщения со странами Евразийского экономического союза, в том числе и пассажирского железнодорожного сообщения.

"В частности, Белорусской железной дорогой совместно с ОАО "РЖД" разработана и утверждена дорожная карта по поэтапному возобновлению международного железнодорожного пассажирского сообщения в графике движения поездов на 2020-2021 год. Чисто технически перевозчики стран готовы к возобновлению международного сообщения. Вместе с тем вопрос возобновления сообщения лежит в плоскости эпидемиологической защиты населения и обсуждается между Минздравом Беларуси и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации", - пояснил вице-премьер.-0-

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