БЖД: оформление электронных билетов на поезда временно недоступно

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оформление электронных билетов на поезда временно недоступно, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"По техническим причинам временно недоступны справочные веб-ресурсы Белорусской железной дороги и сервисы оформления электронных проездных документов. Для оформления проезда и возврата электронных билетов просим обращаться в билетные кассы. В настоящее время проводятся работы по восстановлению работоспособности систем. Белорусская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства", - сказали в БЖД.

Если нет возможности обратиться в кассы для возврата проездных документов, соответствующие заявления принимаются для рассмотрения в претензионном порядке по адресу ул. Ленина, 17, г. Минск, 220030 или электронной почте ns@rw.by. В обращении в соответствии с законодательством должны быть указаны ФИО и адрес заявителя, причина обращения и реквизиты проездного документа, подлежащего возврату. Электронные обращения рекомендуется направлять с адресов электронной почты, на которые зарегистрированы аккаунты в системе продажи проездных документов.

Справочную информацию можно получить в железнодорожных кассах или по телефону контакт-центра БЖД 105. Поддержка пассажирам, находящимся за пределами Беларуси, оказывается по телефону +375 222 39 25 47.-0-