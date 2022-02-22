Чемоданова: о вреде наркотиков с молодежью должна разговаривать молодежь

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактические работы по теме наркомании и сбыта наркотиков должны вестись не только специалистами, но и представителями молодежи. Такое мнение во время круглого стола "Как не допустить вовлечения молодежи в наркосбыт" выразила начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, председатель Минской городской организации БСЖ Ольга Чемоданова, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Ольги Чемодановой, обсуждению темы вреда наркотиков уделяется пристальное внимание. "Мы достаточно часто обсуждаем такую проблему. Очень часто высказываются по этому вопросу врачи-наркологи и психиатры. Речь идет о вреде употребления наркотиков, о летальных исходах и о том, какие наркотические средства быстрее всего приводят человека к смерти. Когда от передозировки умирают молодые, абсолютно здоровые люди, это причиняет боль не только их семьям, но и всему обществу. В связи с темой сбыта наркотиков приходится озвучивать страшные цифры и большие сроки наказания, которые молодежь отбывает по этим статьям. К сожалению, молодых людей не просто вовлекают в наркосбыт. Некоторые из них сами являются организаторами каналов распространения наркотиков. Бывали и такие случаи, когда людей в возрасте до 18 лет задерживали у них дома, где они выращивали и расфасовывали марихуану. Это просто недопустимо", - заявила Ольга Чемоданова.

Она отметила, что во время обсуждения правоохранительными органами и судом были предложены новые формы работы по профилактике наркомании и сбыта наркотиков.

"Инициативой правоохранительных органов стало проведение такой интерактивной площадки, как нынешний круглый стол, на регулярной основе. Судом были предложены открытые и выездные заседания суда. Такая практика есть, но ее предлагают более активно использовать. Необходимо продумать участие детей в таких заседаниях. Разумеется, с учетом их возраста и, что самое главное, желания. Хотя бы один раз в месяц присутствовать на разборе дел, видеть, как это происходит на самом деле, очень важно и полезно. Не в последнюю очередь нужно уделять внимание и работе с родителями. К профилактическим работам необходимо подключать молодых людей. Нужно, чтобы равный общался с равным, молодежь с молодежью", - заключила Ольга Чемоданова.-0-