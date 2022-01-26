Чуприс на личном приеме: люди готовы участвовать в управлении делами государства

26 января, Солигорск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс проводит в Солигорске личный прием, передает корреспондент БЕЛТА.

"Солигорский район - один из самых сложных, и я намеренно приехала сюда. Вопросы, которые сегодня звучат, как раз характеризует сам регион. Отличие этого приема от всех моих предыдущих заключается в том, что у людей по несколько вопросов, в общей сложности заявлено около 20", - сказала Ольга Чуприс.

Житель Минского района обратился с предложениями по функционированию агроусадеб в разрезе указа Президента №365 "О развитии агроэкотуризма" и поделился мнением, в каком направлении можно совершенствовать эту сферу, обратил внимание на существующие проблемы и способы их решения.

Неравнодушный к судьбе своей страны солигорчанин озвучил предложения по внесению изменений в Конституцию. Мужчина высказал свое мнение о сроках Президента, деятельности политических партий. Также поднял вопрос о стимулировании специалистов сферы здравоохранения, отметив, что государство вкладывает большие ресурсы в их подготовку, однако проблема утечки кадров за границу стоит для страны достаточно остро.

"Мы сейчас массово начали обсуждать проект Конституции, и граждане вдохновились, идут уже не с жалобами, а с конкретными предложениями по совершенствованию законодательства, решению проблем, и не только личных. Это говорит о том, что люди готовы участвовать в управлении делами государства. Меня это радует, потому что решение проблемы каждого - это хорошо, но понимание того, что твоя проблема связана с проблемами других людей, - еще важнее. Мне бы хотелось учесть подобные пожелания", - подчеркнула замглавы Администрации Президента.-0-

Фото Оксаны Манчук