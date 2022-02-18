Чуприс: наша актуальная повестка совершенно миролюбивая, и люди это подчеркивают

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наша актуальная повестка совершенно миролюбивая, и люди тоже это подчеркивают, заявила заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Что еще интересно. Мне кажется, об этом можно говорить. Смотрите, в мире нарастает конфронтация, а мы занимаемся повседневностью. Вот такой обычной нашей спокойной жизнью. Наша актуальная повестка совершенно миролюбивая, и люди это подчеркивают. Мы чем занимаемся - изменяем Конституцию. Мы думаем о правах, свободах и обязанностях граждан. Мы думаем о себе", - сказала Ольга Чуприс.

Замглавы Администрации Президента подчеркнула: у нас не агрессивная повестка. "Мы понимаем - нам надо защитить себя, но мы не собираемся ни на кого нападать. Мы даже не ведем таких разговоров. Мы над Конституцией работаем и одновременно работаем над Кодексом об образовании. Мы говорим о том, что будем распределять земельные участки. Размышляем над тем, как люди будут жить на этой земле", - отметила она.-0-