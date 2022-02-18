Чуприс рассказала о гарантиях, прописанных в проекте Конституции

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте Конституции заложены ключевые основы общества и государства, заявила заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Осталось не так много времени до того момента, когда мы придем на референдум и проголосуем за тот проект, над которым работали достаточно долго. И есть вопросы, которые, мне кажется, являются жизненно важными для всех нас как членов белорусского общества. В первую очередь в проекте, который выносится на референдум, заложены ключевые основы, на которых зиждется наше государство, наше общество. И мы не только констатируем, что, например, у нас социальное, справедливое государство, которое будет развиваться, является независимым и эту независимость будем укреплять, но и то, что вот эти позиции, которые я сформулировала, в том числе находят свое развитие дальше в Конституции, - сказала Ольга Чуприс. - Я говорила о преамбуле. А в Конституции в разделе 1, 2, 3 и далее все эти ключевые позиции, которые дороги каждому белорусу, который хотел бы их отстоять, ту же независимость Республики Беларусь, находят свое дальнейшее подкрепление".

Замглавы Администрации Президента отметила: для нас важна память о Великой Отечественной войне, об истории белорусского народа. "Мы это тоже все закрепляем, укрепляем и фиксируем. Для нас, как для общества, которое во главу угла ставит человека, важно закрепить в том числе и дополнительные гарантии реализации прав, которые мы предоставляем и гарантируем реализацию на уровне Конституции. И наконец, основа нашего общества - семья. Для нас это крайне важно. Поэтому гарантии сохранения семьи, ее ценности, семей с детьми, в которых есть инвалиды, в принципе групп, которые относятся к молодежи. Вот эти все вещи закрепляются", - подчеркнула она.-0-

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