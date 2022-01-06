Данилович: мы должны смотреть на историю взглядом своего народа и через свою государственность

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы должны смотреть на свою историю взглядом своего народа и через свою государственность. Об этом заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович.

"Самый важный постулат, которого мы обязаны придерживаться, - недопущение искажения и фальсификации исторического прошлого. Любое историческое событие, любой исторический факт с точки зрения того либо другого народа может иметь различное влияние и интерпретировать его вполне допустимо с точки зрения конкретного народа и конкретного государства. Если мы возьмем, например, тот же самый Рижский мирный договор, для нас это национальная трагедия, а для поляков - чуть ли не восстановление Речи Посполитой в новых границах. Поэтому мы должны прежде всего смотреть на свою историю взглядом своего народа, через свою государственность", - сказал Вячеслав Данилович.

По его словам, в Беларуси в плане защиты исторической памяти в 2021 году создан уже большой задел. "Принят закон о недопущении реабилитации нацизма. Это важный элемент. К сожалению, в современной Европе возрождение нацизма на определенном уровне наблюдается. Причем у наших самых близких соседей. Украина тому пример. Второй элемент - то, что у нас Генеральная прокуратура ведет следствие по делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период, когда на нашей территории действовали националистическая формирования. Те же самые "проклятые солдаты", если мы говорим про польских националистов, украинские националисты, литовские в определенной степени тоже присутствовали. Мы обязаны и должны об этом говорить, акцентируя внимание нашего общества, - отметил ректор. - Уже подготовлены 5 томов Генеральной прокуратурой. Эти материалы пошли на международный уровень. Это тоже необходимо делать".

Вячеслав Данилович подчеркнул: в данной работе должен быть комплексный подход. "Мы должны работать с молодежью на разных уровнях. У нас должна быть выстроена система патриотического воспитания и сохранения исторической памяти с молодых ногтей и до взрослого возраста. В нашем обществе эта тема должна быть постоянно на слуху, - дополнил он. - Уже у нас есть определенное видение, как это должно осуществляться. Я думаю, после совещания у главы государства будет выстроена в принципе целая система по реализации этой государственно-исторической политики".-0-