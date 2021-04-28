Данные ID-карты будут максимально защищены, и их утечка невозможна - НЦЭУ

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Данные, поступающие с использованием ID-карты, будут максимально защищены, и их утечка невозможна. Об этом сказал сегодня журналистам первый заместитель директора Национального центра электронных услуг Сергей Руднев на Международном форуме #GBC, который проходит в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

При разработке платформы Единого портала электронных услуг и общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС) максимальное внимание уделялось подсистеме информационной безопасности.

"Данная система полностью соответствует всем стандартам Беларуси в этой области. При этом сами данные будут храниться в государственных информационных ресурсах, которые находятся в инфраструктуре безопасной обработки данных и соответствуют всем необходимым стандартам. Мы с уверенностью можем сказать, что данные, которые будут поступать с использованием ID-карты или при получении государственных услуг, максимально защищены, и их утечка невозможна", - сказал Сергей Руднев.

По его словам, на портале электронных услуг сейчас представлено 195 сервисов. Из них 60 административных процедур, которые гражданин или представитель бизнеса может заказать онлайн. При этом правительством предусмотрен план переноса административных процедур и электронных услуг в электронный вид. Этот план рассчитан на реализацию до 2025 года, и к этому сроку большинство сервисов граждане и бизнес смогут получить онлайн, без посещения государственных учреждений.

"В будущем мы собираемся заняться построением не отдельного вида услуг, а когда гражданин онлайн сможет в зависимости от запроса получить все необходимые документы в один клик", - констатировал первый заместитель директора центра.

Международный форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) - уникальное событие в сфере телекоммуникаций. Основная цель форума - презентация достижений и проектов в области электронного правительства, поиск новых путей цифровизации и взаимодействия государства - бизнеса - граждан посредством информационно-коммуникационных технологий. #GBC призван стать площадкой для обсуждения состояния, развития и перспектив цифрового будущего Беларуси, перевода взаимодействия на всех уровнях в цифровую плоскость.

Основные задачи форума - презентация достижений в области электронного правительства и проекты в реализации государственной программы "Цифровое развитие Беларуси на 2021-2025 годы", демонстрация реализованных кейсов и перспективных разработок IТ-компаний, организаций связи и телекоммуникаций, привлечение заинтересованных государств к трансграничному взаимодействию при обмене юридически значимыми электронными документами, пропаганда идей электронного правительства, развитие партнерства и межведомственного взаимодействия, а также повышение IT-грамотности общества.

Организаторами форума выступают республиканские унитарные предприятия "Национальный центр обмена трафиком" и "Национальный центр электронных услуг". Форум проходит при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь.-0-

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