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Общество
28 апреля 2021, 15:45

МВД планирует внедрить электронную очередь для получения биометрических документов

Алексей Бегун с образцами ID-карты и биометрического паспорта. Фото из архива
Алексей Бегун с образцами ID-карты и биометрического паспорта. Фото из архива

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД планирует внедрить электронную очередь для получения биометрических документов. Об этом сегодня журналистам заявил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун на Международном форуме #GBC, который проходит в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаем, что с 1 сентября граждане усиленно пойдут менять старые паспорта на биометрические документы. В любом случае все подразделения будут открыты одновременно. Фактически первую выдачу ID-карты можно будет организовать по месту жительства. В последующем если гражданин утратит свою ID-карту или в силу обстоятельств будет находиться в другом месте, то он сможет обратиться в любое подразделение по гражданству и миграции, - сказал Алексей Бегун. - Также мы думаем внедрить электронную очередь, чтобы у гражданина была возможность записаться на подачу документов через интернет".

По его словам, лицу, достигшему 14 лет, ID-карта и биометрический паспорт будет выдаваться на 10 лет. Несовершеннолетние будут получать ID-карту и биометрический паспорт на пять лет. Кроме того, у несовершеннолетних не будет электронной цифровой подписи.

Биометрические документы
Биометрические документы

"По указу Президента будет параллельная паспортизация. Если гражданин Беларуси захочет получить паспорт образца 1996 года, то он может обратиться в соответствующее подразделение и получить его. Пока законодатель не ограничивал срок действия этого документа как на территории страны, так и для выезда за границу", - добавил начальник департамента.

Алексей Бегун отметил, что Беларусь вводит восемь биометрических документов: ID-карта в виде индикационной карты гражданина РБ, ID-карта иностранного гражданина и лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Беларуси, а также 5 новых заграничных документов исключительно для выезда за границу - это биометрический паспорт гражданина РБ, биометрический служебный паспорт, биометрический дипломатический паспорт, а также проездные документы беженца и лица без гражданства.

"Это абсолютно новые документы с электронными носителями информации, где внесены все биометрические данные владельца, его персональные данные, а также есть соответствующие зоны для считывания контактной и бесконтактной информации, - рассказал специалист. - ID-карта - это пластиковая smart-карта, которая имеет очень высокую степень защиты, надежно защищена от подделки и практически, думаю, не подвержена механическим повреждениям. И если гражданин будет ею пользоваться добросовестно, то в течение 10 лет она будет служить ему верой и правдой и станет надежным документом, удостоверяющим личность".

Биометрические документы
Биометрические документы

Такая карта, по словам представителя МВД, имеет электронно-цифровую подпись, которая тоже в течение 10 лет будет способствовать общению между гражданином и государством, а также получению тех электронных услуг, которые оформляются в настоящее время дистанционно на основании электронно-цифровой подписи.

"Разработчик гарантировал, что в течение 10 лет в те технологии, которые применены, невозможно будет внести какие-то изменения (именно в сам чип), где записаны все основные персональные данные гражданина, и электронно-цифровая подпись будет надежно защищена от подделки, от несанкционированного доступа. Со своей стороны Министерство внутренних дел предпринимает все усилия, чтобы защитить персональные данные гражданина от несанкционированного доступа, когда они будут собираться в рамках выдачи биометрических документов", - констатировал Алексей Бегун.

Международный форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) - уникальное событие в сфере телекоммуникаций. Основная цель форума - презентация достижений и проектов в области электронного правительства, поиск новых путей цифровизации и взаимодействия государства - бизнеса - граждан посредством информационно-коммуникационных технологий. #GBC призван стать площадкой для обсуждения состояния, развития и перспектив цифрового будущего Беларуси, перевода взаимодействия на всех уровнях в цифровую плоскость.

Дискуссия спикеров и участников форума
Дискуссия спикеров и участников форума

Основные задачи форума - презентация достижений в области электронного правительства и проекты в реализации государственной программы "Цифровое развитие Беларуси на 2021-2025 годы", демонстрация реализованных кейсов и перспективных разработок IТ-компаний, организаций связи и телекоммуникаций, привлечение заинтересованных государств к трансграничному взаимодействию при обмене юридически значимыми электронными документами, пропаганда идей электронного правительства, развитие партнерства и межведомственного взаимодействия, а также повышение IT-грамотности общества.

Организаторами форума выступают республиканские унитарные предприятия "Национальный центр обмена трафиком" и "Национальный центр электронных услуг". Форум проходит при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь.-0-

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Фото Павла Орловского

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