Действие временного соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном продлено до 2025 года

10 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Действие временного соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном продлено до 2025 года. Об этом сообщила на брифинге по итогам состоявшегося сегодня заседания Высшего Евразийского экономического совета официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"В рамках заседания ВЕЭС подписан протокол к временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном, - сказала Ия Малкина. - Срок действия временного соглашения продлевается до 27 октября 2025 года или до вступления в силу соглашения о свободной торговле - в зависимости от того, что произойдет раньше".

Она напомнила, что переговоры по формированию полноформатного соглашения о свободной торговле ведутся на основании режима, действующего между ЕАЭС и Ираном в соответствии с временным соглашением, с октября 2019 года. В первом полугодии 2021 года торговля с Ираном продемонстрировала значительный рост: экспорт государств-членов союза увеличился почти на 47% до $1,35 млрд, импорт - на 34% до $825 млн. Торговля между странами ЕАЭС и Ираном выросла и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года экспорт увеличился на 27%, импорт - почти на 70%.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в режиме видеоконференции. В нем принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.-0-