Президенты подписали пакет поправок в Договор о ЕАЭС

10 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Лидеры стран Евразийского экономического союза сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета подписали пакет поправок в Договор о ЕАЭС. Об этом на брифинге по итогам онлайн-саммита сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подписан пакет поправок в Договор о ЕАЭС - так называемый второй Большой протокол, - сказала Ия Малкина. - Работа над ним велась с 2017 года. Всего в документ включено 139 поправок, которые направлены на устранение пробелов в правовом регулировании, снятие имеющихся ограничений, наделение комиссии рядом дополнительных полномочий".

Официальный представитель ЕЭК перечислила некоторые изменения в Договор о ЕАЭС: "Исключаются ограничения для трудящихся, которые претендуют на работу в сфере педагогической и юридической деятельности в другом государстве союза. До сих пор они должны были проходить процедуру признания документов об образовании. У трудящихся появляется возможность изменить цель въезда, не покидая территорию государства трудоустройства".

В Договор о ЕАЭС включена новая статья, которая определяет порядок государственного контроля на таможенной границе союза. В право союза внедряется механизм проведения оценки регулирующего воздействия проектов международных договоров в рамках ЕАЭС, которые могут оказать влияние на условия ведения предпринимательской деятельности, а также оценки фактического воздействия принятых решений ЕЭК.

Кроме того, уточняется порядок уплаты косвенных налогов при импорте товаров, купленных у физического лица другого государства союза, а также закрепляется механизм взимания НДС при оказании услуг между головным офисом и его филиалом в другой стране ЕАЭС.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в режиме видеоконференции. В нем принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.-0-

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