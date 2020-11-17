Действия всех служб в борьбе с COVID-19 должны быть максимально консолидированы - Соловей

17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Действия всех служб в борьбе с распространением COVID-19 должны быть максимально консолидированы. Такую задачу поставил сегодня на заседании регионального штаба по реагированию на ситуацию с COVID-19 председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь облисполкома Ольга Рябикова.

Губернатор отметил, что состав ответственных и компетентных специалистов работает в регионе с начала пандемии (с февраля - марта этого года), сейчас штаб расширен. Еженедельно проходят совещания, оперативно прорабатываются решения не терпящих отлагательств вопросов. "Мы много сделали и делаем для стабилизации эпидемиологической обстановки в области. Важно, чтобы действия всех служб, сфер и отраслей были максимально консолидированы, чтобы не осталось узких мест. Ведь главное - здоровье людей. Это непреложный приоритет. Люди должны получать квалифицированную и, главное, своевременную помощь, независимо от того, где они проживают: в Гомеле, в Мозыре или небольшом населенном пункте", - подчеркнул руководитель области.

Он обратил внимание на то, что из областного бюджета на расходы, связанные с эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19, направлено почти Br70 млн. "Это и приобретение СИЗов, дезсредств, и финансовое стимулирование медиков, задействованных в работе в так называемых красных зонах, и, конечно, укрепление материально-технической базы, благодаря чему у нас сегодня выше установленных соцстандартов количество точек подключения кислорода и ИВЛ. Это работа продолжается", - сказал Геннадий Соловей.

В настоящее время облисполком готовит документы на выделение медицине дополнительной суммы в размере Br3,5 млн. Часть средств пойдет на приобретение экспресс-тестов и ПЦР.

На заседании штаба обсудили информационную работу в борьбе с коронавирусной инфекцией. "Главное - не запустить болезнь. Уже только ленивый не знает, что 80% заболевших переносят болезнь в легкой, а то и бессимптомной форме. Сделайте отдельно разъяснения для больных, которые находятся на амбулаторном лечении. Как наблюдаться, когда тревожиться, когда вызывать врача, а когда идти в поликлинику. Пусть будет такой алгоритм", - поставил задачу губернатор.

Он отметил, что в целом профилактическая информационная составляющая налажена: через различные стенды, СМИ, встречи и беседы с людьми. "Эту работу не снижать. Нужно использовать для этого малейшую возможность: дополнительные листовки, плакаты, билборды, озвучку в транспорте, фойе вокзалов, автостанций, радио, телевидение, интернет, газеты", - убежден Геннадий Соловей.

Губернатор напомнил, что в облисполкоме утвердили план профилактических мероприятий.

Заместитель главврача областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Тульженкова проинформировала, что за неделю специалисты саннадзора области обследовали более 900 организаций. Почти в трети из них выявили нарушения мер профилактики. В числе наиболее распространенных - отсутствие утреннего "фильтра" работающих, защитных масок у персонала, дозаторов с дезсредствами для рук и т.д.

Исследования на COVID-19 в регионе проводят девять лабораторий. Три из них - областной инфекционной больницы, Светлогорской центральной райбольницы и Мозырской центральной городской поликлиники - переведены на круглосуточную работу, чтобы ускорить получение результатов тестов.

Также на заседании штаба проанализировали участие ЖКХ, транспортной и других сфер, предприятий, организаций в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.-0-

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