Делегат ВНС выступил с инициативой о присвоении Александру Лукашенко звания Героя Беларуси

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С инициативой о присвоении Президенту Беларуси Александру Лукашенко звания Героя Беларуси выступил начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский во время VI Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Мочанский, обращаясь к главе белорусского государства, сказал: "Сегодня каждый настоящий белорус, истинный гражданин своей страны хотел бы пожать вам руку за вашу гражданскую позицию, за ваши честность, мужество и стойкость".

"Вы второй раз не допустили, чтобы страна переступила опасную черту. Спасибо за то, что спасли Беларусь", - продолжил делегат ВНС.

Он предложил Всебелорусскому народному собранию принять решение о присвоении Александру Лукашенко звания Героя Беларуси за выдающиеся заслуги перед Отечеством, создание независимого и суверенного государства.-0-