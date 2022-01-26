Депутат: белорусов объединяет желание самостоятельно определять судьбу своей страны

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусов объединяет желание самостоятельно определять судьбу своей страны. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Знаете, что объединяет абсолютно каждого белоруса в зале, с которыми я общаюсь (во время диалоговых площадок. - Прим. БЕЛТА)? Желание, чтобы мы всегда решали судьбу своей страны сами", - подчеркнул Олег Гайдукевич.

По его мнению, именно из-за этого в белорусском обществе так широко обсуждается внесение изменений в Конституцию и предстоящий референдум. "Люди чувствуют свою вовлеченность и что они сами сегодня определяют судьбу страны, а не кто-то извне", - заявил депутат.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 января подписал указ о назначении республиканского референдума. В соответствии с документом республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля 2022 года. Указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?" Выносимые на референдум изменения и дополнения Конституции прилагаются к указу.-0-

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