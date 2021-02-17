Депутат: частник требует максимальных гарантий и льгот, а госпредприятия несут огромную соцнагрузку

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частник, придя на рынок, требует максимальных гарантий, льгот и привилегий, а госпредприятия несут огромную социальную нагрузку. Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня" поделился член Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Анатолий Насеня, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня на частный бизнес приходится около 40% доходов в бюджет и примерно половина ВВП страны. Но давайте не забывать: мы настолько прольготировали этот сектор, что государственные предприятия, особенно небольшие, уже проигрывают конкуренцию частникам, потому что, в отличие от них, исполняют законы и несут огромную социальную нагрузку. Частник же, придя на рынок, как правило, требует одного: максимальных гарантий, льгот и привилегий. Период пандемии это отчетливо продемонстрировал: предприниматели уповали на поддержку государства, но многие при этом абсолютно забыли о своих обязательствах, - рассказал депутат. - В связи с этим глава государства четко дал понять, что стране нужны предприимчивые инициативные люди, но они должны работать прежде всего в интересах государства, а не на его разрушение. Таких предпринимателей государство всегда поддержит. Более того, оно заинтересовано в развитии таких субъектов хозяйствования и всегда готово подставить им плечо, рассмотреть их предложения по совершенствованию законодательства. Но это движение должно быть взаимным".

Экономист, профессор БГУ Михаил Ковалев убежден, что на начальной стадии, когда в стране хотели придать импульс развитию частного сектора, чтобы он поднялся по доле в экономике практически до государственного уровня, были оправданы и стимулирующие мероприятия, и разного рода льготы.

"Но сейчас, когда он достаточно развит, наверное, особые льготы не так уж и нужны. И призывы, к которым часто апеллируют бизнесмены, о равенстве форм собственности, равенстве в конкуренции, уже должны выполняться в обе стороны. А у нас порой получается так, что частный бизнес оказывается в более выигрышной позиции, чем государственные предприятия. Сегодня уже впору госпредприятиям поднимать вопрос равенства прав на рынке. Возьмем, например, тему равенства в налогообложении. Есть индивидуальные предприниматели, которые порой ведут деятельность, сопоставимую по объемам с деятельностью полноценного юридического лица, а налогов платят значительно меньше. Тем самым они создают разорительные условия конкуренции для предприятий, например, легкой промышленности. И не только государственных, но и частных. И в торговле подобное наблюдается. Так что принцип равенства в бизнесе должен оставаться незыблемым, но работать во все стороны без исключения", - отметил эксперт.

В то же время Михаил Ковалев не видит фатального конфликта между интересами бизнеса, государства и общества. "Государство очень много сделало и делает для развития частного предпринимательства. Возьмите Парк высоких технологий, в котором работают десятки тысяч специалистов. Или еще пример. Мы транзитная страна. У нас множество перевозчиков, которые суммарно дают уже под $4 млрд экспорта услуг. Там вообще государственных предприятий практически нет. Все работает эффективно. Поэтому не надо преувеличивать сегодня значимость полемики о некоем конфликте интересов. Частный бизнес в стране как развивался, так и будет развиваться, никто его притеснять не станет. Другое дело, повторю, что на бизнес-поле надо действовать исходя не только из коммерческих интересов, но и ответственно перед обществом и патриотично", - резюмировал экономист. -0-