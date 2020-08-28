Депутат: мы готовы рассказать и показать, как работаем и какие вопросы уже удалось решить

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы готовы рассказать и показать, как работаем и какие вопросы уже удалось решить, заявила в эфире СТВ заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Жанна Чернявская, сообщает БЕЛТА.

Ее Хойникский избирательный округ №47 - это пять пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районов, в основном сельские жители. Последнюю неделю депутат провела, встречаясь с избирателями на своей малой родине. "В течение именно этой недели удалось поговорить и с руководителями, и с работниками трудовых коллективов, которые находятся в моем округе. Знаете, отрадно видеть, что люди просто работают, нет каких-то вопросов и волнений. Работают предприятия, школы готовятся 1 сентября принять детей. Я поговорила с педагогами: как сегодня они себя ощущают и в целом как думают начинать учебный год. В наших маленьких районах больших сложностей нет", - сказала Жанна Чернявская.

Депутат подчеркнула, что жители региона благодарны за вклад государства в развитие чернобыльских районов. "После Чернобыля в 1986 году районы, производство были практически разрушены, потом - развал Союза. Многие говорят: неужели никто не видит, что было сделано нами, в том числе и Президентом, государством, чтобы после всех этих событий чернобыльских и развала Союза восстановить районы? - подчеркнула она. - Не стоит сегодня вопрос и по медицинскому обслуживанию. Как было правильно принято решение Президентом, что РНПЦ перенесли в Гомель, что институт радиобиологии здесь, в Гомеле, был открыт. Это важные вехи нашей жизни. Может быть, кто с этим не сталкивался, тот не понимает, но для нас это очень важно. И то, что сегодня нас пытаются каким-то образом рассорить и разругать, просто недопустимо. Мы все должны объединиться - неважно, что мы с разными взглядами, мы должны сохранить нашу страну, целостность, ее суверенитет".

Жанна Чернявская также прокомментировала призыв начать процедуру отзыва депутатов всех уровней. "В интернете я много читаю, что сегодня пытаются лишить депутатов их мандатов и всего остального. Скажу так: сегодня в каждом округе количество избирателей довольно большое, и есть законодательство, в соответствии с которым можно решить этот вопрос. Надо спросить тех избирателей, которые выдвигали каждого депутата. Сегодня работа депутата складывается из разных аспектов, и если люди этого не видят - что ж, мы готовы рассказать и показать, как мы работаем и какие вопросы уже удалось решить", - отметила она.

Парламентарий привела и конкретные примеры. "Так сложилось, что по Полесскому государственному радиационно-экологическому заповеднику людям перестали начислять пенсии за работу в зоне эвакуации. Что сегодня, в общем-то, непонятно. Поэтому пришлось вмешиваться. Я депутатский запрос сделала в Минтруда, с департаментом по ЧС разговаривали, решали все эти проблемы. И сегодня вопрос этот решен, люди благодарны. И я считаю за честь - тоже не пустое для меня слово - помочь людям, которые там с таким трудом строили нынешнюю жизнь. И сегодня нас пытаются очернить? Не получится, друзья, надо поработать, а потом уже будем о чем-то говорить".-0-