Депутат: надо сделать все возможное, чтобы сохранить наше национальное единство

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консолидация общества - один из основных признаков зрелого государства. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась депутат Палаты представителей Национального собрания Светлана Бартош.

"Вполне естественно, что люди, проживая в одной стране, имеют разные взгляды и мнения. Но мы существуем в цивилизованном обществе, где необходимо уметь слушать и слышать, пытаться понять и при необходимости находить компромисс с теми, чьи взгляды отличаются от твоих. Все кризисные ситуации важно решать без агрессивных раздоров и стычек, а путем разговора и попыток понять друг друга. Это к тому, что разлад в белорусском обществе, который сейчас назревает, важно преодолеть, и сделать это надо культурно. Ни в коем случае нельзя разрушить целостность нации, которая так долго формировалась, развивалась", - сказала Светлана Бартош.

Депутат также отметила, что общество сильно, когда оно едино. Белорусы неоднократно показывали, что в кризисных ситуациях способны сплотиться и помочь друг другу, демонстрировали всему миру свои лучшие качества. "Не следует пренебрежительно относиться к тому, что многие поколения старались создать, поэтому сейчас весь народ должен понимать: надо сделать все возможное, чтобы сохранить наше национальное единство", - подчеркнула Светлана Бартош.-0-