Депутат: предложение Президента сделать ВНС конституционным органом своевременно

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инициатива Президента о том, чтобы сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, прозвучала весьма своевременно. Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня" поделилась депутат Палаты представителей Валентина Назаренко.

"В эти дни по всей стране организована работа диалоговых площадок, общественных приемных, где граждане высказывают свою позицию, вносят предложения по дальнейшему социально-экономическому развитию страны, совершенствованию политической системы. Все мнения, идеи, замечания будут обобщены и вынесены на обсуждение Всебелорусского народного собрания. В связи с этим весьма своевременно прозвучала инициатива Президента о том, чтобы сделать ВНС конституционным органом, - отметила парламентарий. - На мой взгляд, это объективно и справедливо, потому что на форуме будут представители от трудовых коллективов, политических партий, общественных объединений, люди разных возрастов и профессий. Им предстоит обсудить и принять решения по актуальным вопросам стратегии развития государства на пять лет. Логично предоставить им право и контролировать выполнение принятых решений".

Валентина Назаренко напомнила, что в нашей стране единственный источник государственной власти и носитель суверенитета - это народ.

"Соглашусь и с предложением о том, чтобы делегатов Всебелорусского народного собрания избирать на пять лет. В последнее время на разных уровнях звучат предложения о передаче части полномочий главы государства парламенту, правительству, министрам, губернаторам. Но этот процесс ни в коей мере не должен привести к разбалансировке государственной власти и политической системы в целом. Поэтому будет правильным повысить роль и статус делегатов Всебелорусского народного собрания, которые смогут держать в тонусе вертикаль власти и мониторить выполнение принятой программы развития на пятилетку", - резюмировала депутат.-0-

Гигин: Всебелорусское народное собрание - это форма демократии участия

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