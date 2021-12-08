Депутат: в результате санкций мы переориентировали логистику, экспорт будет расширен

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответные меры на западные санкции правительством Беларуси введены как нельзя кстати, заявил журналистам член Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты Представителей Денис Карась, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва одобрили проект закона "О ратифицикации Соглашения между правительствами Беларусь и России об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов происхождения Республики Беларусь, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через морские порты Российской Федерации".

"В результате санкционного давления мы вынуждены были переориентировать логистику. Любая переориентация логистики влечет определенный риск. Чтобы его минимизировать, между правительствами России и Беларуси и было подписано соглашение. На сегодняшний момент это очень актуально. За счет этого соглашения будет расширена география экспорта наших нефтепродуктов. Также оно позволит развить Северный морской путь Российской Федерации и обеспечит бесперебойную работу наших предприятий, что немаловажно на сегодняшний момент", - сказал Денис Карась.

Парламентарий отметил: мы должны отвечать на санкции, "потому что уговоры и лояльное отношение к тем или иным действиям со стороны коллективного Запада не проходят. Ответные меры введены как нельзя кстати. Я думаю, они все-таки облагоразумят правительства данных стран", - добавил он.-0-