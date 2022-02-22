Депутаты Парламентского собрания примут участие в наблюдении за проведением референдума

22 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России примут участие в наблюдении за проведением референдума по внесению изменений в Конституцию Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания. "24-28 февраля делегация Парламентского собрания в составе Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств будет наблюдать за ходом проведения республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь", - расказали в пресс-службе. Делегацию Парламентского собрания возглавит председатель Комиссии по законодательству и регламенту Парламентского собрания, заместитель председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров. В состав делегации вошли член Комиссии по законодательству и регламенту Парламентского собрания, председатель Комиссии Госдумы РФ по регламенту Виктор Пинский, член Комиссии по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Парламентского собрания, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Ярошук. "Международные наблюдатели от Парламентского собрания посетят участки для голосования в Бресте, Минске и Минской области. Планируется ряд встреч с руководством Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, областных избирательных комиссий, а также с представителями областных советов депутатов и органов управления", - сообщили в пресс-службе. "Итоги работы в качестве международных наблюдателей депутаты Парламентского собрания планируют подвести на пресс-конференции 28 февраля", - добавили в пресс-службе.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!