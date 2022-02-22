Депутаты Парламентского собрания примут участие в наблюдении за проведением референдума

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 22 февраля 2022
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:50 Дубков: в политическом мире нет аналогов ВНС Общество
13:48 Сенатор: участие в референдуме должно быть осознанным выбором каждого белоруса Общество
13:45 Глава ЦИК объяснил, почему важно идти на референдум Общество
13:31 Кибермошенники вынудили жительницу Ельского района оформить кредиты на более чем Br24 тыс. Происшествия
13:30 Глава ЦИК рассказал, когда станут известны предварительные результаты голосования на референдуме Общество
13:27 Госдума России ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве и взаимной помощи В мире
13:23 Доллар и евро на торгах 22 февраля подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:23 В Минске в этом году планируют обустроить около 16 км полос для общественного транспорта Регионы
13:22 МИД РФ: признание ДНР и ЛНР - непростой, но единственно возможный шаг В мире
13:20 Наблюдатель: досрочное голосование проходит в полном соответствии с законодательством Регионы
13:20 ФОТОФАКТ: Снежные пейзажи в Китае Калейдоскоп
13:19 Начальник Генштаба ВС Беларуси и главнокомандующий ВС Украины провели телефонный разговор Политика
13:15 Иванец: к инновациям и науке ребят нужно привлекать со школьной скамьи Общество
13:11 Наблюдатель: атмосфера на участке для голосования на референдуме спокойная и доброжелательная Регионы
13:07 Наблюдатель: для меня важно убедиться, что избирательный процесс проходит объективно и открыто Общество
12:53 Более Br24 тыс. уплатит фирма в Шклове после проверки налоговой инспекцией Регионы
12:46 Союзные парламентарии обсудят гармонизацию законодательств Беларуси и РФ в социально-трудовой сфере Общество
12:44 Движение транспорта возле Нового Двора в Минском районе временно ограничат Регионы
12:35 Депутаты Парламентского собрания примут участие в наблюдении за проведением референдума Общество
12:32 ЦИК о досрочном голосовании на референдуме по Конституции Общество
12:27 ЦИК аккредитовал 160 международных наблюдателей для работы на референдуме Общество
12:23 Сергеенко: каждый пятый проект конкурса "100 идей для Беларуси" реализован на практике Общество
12:20 Какие вопросы при голосовании могут возникнуть у владельцев ID-карт и биометрических паспортов? Общество
12:07 Энергоемкость ВВП Беларуси за 2022 год планируют снизить на 0,6% Экономика
12:06 Пресс-конференция о развитии ядерной медицины в Беларуси пройдет в БЕЛТА 24 февраля Общество
12:05 В Департаменте по энергоэффективности рассказали о проверках и контрольной деятельности в 2021 году Общество
12:03 Как организовано голосование на референдуме в условиях СOVID-19 Общество
12:02 В Беларуси в 2022 году введут 22 энергоисточника на местных ТЭР Общество
11:58 МВД: попытки протестов против референдума малочисленны Общество
11:58 Гомельчанка упала в двухметровый колодец Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
22 февраля 2022, 12:35

Депутаты Парламентского собрания примут участие в наблюдении за проведением референдума

22 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России примут участие в наблюдении за проведением референдума по внесению изменений в Конституцию Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"24-28 февраля делегация Парламентского собрания в составе Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств будет наблюдать за ходом проведения республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь", - расказали в пресс-службе.

Делегацию Парламентского собрания возглавит председатель Комиссии по законодательству и регламенту Парламентского собрания, заместитель председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров. В состав делегации вошли член Комиссии по законодательству и регламенту Парламентского собрания, председатель Комиссии Госдумы РФ по регламенту Виктор Пинский, член Комиссии по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Парламентского собрания, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Ярошук.

"Международные наблюдатели от Парламентского собрания посетят участки для голосования в Бресте, Минске и Минской области. Планируется ряд встреч с руководством Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, областных избирательных комиссий, а также с представителями областных советов депутатов и органов управления", - сообщили в пресс-службе.

"Итоги работы в качестве международных наблюдателей депутаты Парламентского собрания планируют подвести на пресс-конференции 28 февраля", - добавили в пресс-службе.-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
депутаты референдум
Новости рубрики Общество
Фото из архива Дубков: в политическом мире нет аналогов ВНС
Сенатор: участие в референдуме должно быть осознанным выбором каждого белоруса
Игорь Карпенко Глава ЦИК объяснил, почему важно идти на референдум
На участке для голосования Глава ЦИК рассказал, когда станут известны предварительные результаты голосования на референдуме
Иванец: к инновациям и науке ребят нужно привлекать со школьной скамьи
Наблюдатель: для меня важно убедиться, что избирательный процесс проходит объективно и открыто
Главное
В Беларуси стартовало досрочное голосование на референдуме по Конституции
Обеспечить дальнейший рост экспорта. Головченко о первоочередных задачах правительства
Сергеенко: каждый пятый проект конкурса "100 идей для Беларуси" реализован на практике
Пиневич: заболеваемость ковидом в стране снизилась примерно на 30%
Топ-новости
Учреждена юбилейная медаль "100 год органам пракуратуры Беларусі"
Стипендии Президента Беларуси на 2022 год назначены 70 аспирантам
Головченко: не могу гарантировать, что мы вернемся к безвизовому режиму в приграничной полосе
ЦИК аккредитовал 160 международных наблюдателей для работы на референдуме
Дубков: в политическом мире нет аналогов ВНС
ФОТОФАКТ: Досрочное голосование на референдуме по Конституции стартовало в Беларуси
Иванец: к инновациям и науке ребят нужно привлекать со школьной скамьи
Карпенко: Президент по всем ключевым вопросам всегда советуется с народом
Правительство утвердило лимиты директивного кредитования госпрограмм в 2022 году
Начальник Генштаба ВС Беларуси и главнокомандующий ВС Украины провели телефонный разговор
Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем и порывистый ветер 23 февраля
Председатель комиссии в Гродно: первой у нас голосует молодежь
В Беларуси в 2022 году введут 22 энергоисточника на местных ТЭР
Министр ЕЭК: Беларусь вносит самые конструктивные предложения по изменению Таможенного кодекса ЕАЭС
Исаченко дал старт досрочному голосованию в Могилевской области
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Олимпийские игры в Пекине Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.