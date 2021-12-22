Депутаты приняли в первом чтении законопроект о физической культуре и спорте

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О физической культуре и спорте", передает корреспондент БЕЛТА.

Разработка законопроекта вызвана необходимостью совершенствования отдельных положений закона "О физической культуре и спорте" с учетом правоприменительной практики, устранения имеющихся пробелов в правовом регулировании, регламентации новых общественных отношений в сфере физической культуры и спорта. Законопроект базируется на нормах действующих нормативных правовых актов, учитывает особенности и современное состояние общественных отношений в сфере физической культуры и спорта в Беларуси, динамику их развития.

Ряд нововведений направлен на усиление роли и ответственности федераций, включенных в соответствующий реестр, как организаций, осуществляющих общественное регулирование и управление в сфере физической культуры и спорта. Кроме того, законопроектом уточнены условия проведения спортивно-массовых, спортивных мероприятий (соревнований) в части закрепления гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам при их направлении для участия в официальных спортивно-массовых мероприятиях, использования государственных символов Республики Беларусь, иных государств, введения запрета на использование эмблем, символов, плакатов и иных средств, содержание которых направлено на причинение ущерба общественному порядку, правам и законным интересам граждан, предоставления возможности определения уполномоченной организации для обеспечения проведения официальных спортивно-массовых и спортивных мероприятий. Дополнены обязанности спортсменов, тренеров.

Также одним из правовых новшеств законопроекта является установление запрета на незаконное влияние на участников и организаторов спортивных соревнований. В связи с этим в законопроекте введено соответствующее понятие, определены меры по предотвращению незаконного влияния на участников или организаторов спортивных соревнований и борьбе с ним, а также обязанности федераций, организаторов спортивных соревнований, клубов по видам спорта, спортсменов, тренеров, судей по спорту в принятии мер по его предотвращению и борьбе с ним.

В целом законопроект будет способствовать формированию общественного регулирования и управления в сфере физической культуры и спорта, улучшению работы федераций, созданию равных условий для деятельности по развитию физической культуры и спорта для всех субъектов, созданию единых критериев для ее осуществления, оценки соответствия этим критериям, обеспечению этой деятельности на более качественном уровне, повышению безопасности занятий физической культурой и спортом, совершенствованию условий проведения спортивно-массовых и спортивных мероприятий, соревнований, принятию превентивных мер и минимизации незаконного влияния на участников или организаторов спортивных соревнований. -0-