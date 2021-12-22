Депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам борьбы с коррупцией

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона подготовлен Генеральной прокуратурой и внесен в Палату представителей Советом Министров. Он направлен на повышение эффективности противодействия коррупции, оптимизацию взаимодействия государственных органов и иных организаций в сфере профилактики коррупции с учетом практики применения законодательства, предложений государственных органов и иных организаций, граждан, зарубежного опыта, положений ратифицированных Республикой Беларусь международных правовых актов в данной сфере.

В частности, законопроектом предусматриваются дополнение закона "О борьбе с коррупцией" рядом терминов и их определений, включение в перечень лиц, которым государственное должностное лицо не вправе оказывать содействие, используя служебное положение, супругов детей, установление антикоррупционных ограничений для супруга, близких родственников, супругов детей либо свойственников государственного должностного лица вне зависимости от ведения ими общего хозяйства с этим лицом, а также по совместной службе (работе) супругов, близких родственников или свойственников не только в государственных органах и организациях, но и в организациях с преобладающей долей собственности государства.

Предусматриваются совершенствование порядка принятия государственным должностным лицом подарков, полученных при проведении протокольных и иных официальных мероприятий, предотвращения и урегулирования конфликта интересов в связи с исполнением обязанностей государственного должностного лица, сдачи (изъятия) незаконного принятого имущества, взаимодействия государственных органов и иных организаций в сфере борьбы с коррупцией, установление запрета на использование государственным должностным лицом в личных и иных внеслужебных интересах любого имущества государственного органа, организации, а не только полученного им при исполнении служебных (трудовых) обязанностей, совершенствование института декларирования доходов и имущества, направленное на ликвидацию избыточных требований к этой процедуре, а также на повышение эффективности этого профилактического механизма противодействия коррупции.

Конкретизированы обязанности руководителей государственных органов, иных организаций в сфере борьбы с коррупцией. Установлены общие основания ответственности юридического лица за совершение коррупционных действий от его имени либо в его интересах.-0-

Фото Николая Петрова