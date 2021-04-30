Депутаты приняли в первом чтении законопроект об автомобильном транспорте и перевозках

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении закона "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект внесен Советом Министров 14 декабря 2020 года. Он подготовлен в целях совершенствования организации и выполнения автомобильных перевозок пассажиров и грузов с учетом практики применения закона "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках", а также в целях приведения этого законодательного акта в соответствие с требованиями декрета №7 "О развитии предпринимательства" и указа №510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь".

"Изменения можно разделить на три блока. Первое - это изменения, направленные на упрощение ведения бизнеса. Второе - совершенствование разрешительной системы в международных перевозках, третье - совершенствование контрольно-надзорной деятельности, выполняемой регулятором", - рассказал председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Игорь Комаровский.

Законопроект содержит положения, закрепляющие формы контроля Транспортной инспекцией Министерства транспорта и коммуникаций за соблюдением законодательства производителями транспортных работ и услуг при организации и выполнении автомобильных перевозок. Так, внеплановые и выборочные проверки осуществляются по вопросам, касающимся организации автомобильных перевозок. Мероприятия технического (технологического, поверочного) характера проводятся Транспортной инспекцией при выполнении автомобильных перевозок. B этом случае проверки касаются вопросов, которые относятся непосредственно к самой перевозке в момент ее выполнения, в том числе в части безопасности транспортной деятельности.

Для четкого разграничения терминов "организация автомобильных перевозок" и "выполнение автомобильных перевозок" законопроектом уточняются соответствующие определения. На Министерство транспорта и коммуникаций возлагается контроль за выполнением лицензиатами законодательства о лицензировании, лицензионных требований.

Законопроектом также урегулирована возможность для субъектов хозяйствования использовать программную кассу для приема платы за услуги по перевозке пассажиров. "Такая программная касса позволит клиенту осуществлять безналичный расчет наряду с наличным, а фискальным органам - контролировать все происходящие с перевозчиком события", - отметил депутат.

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли обязаны таксисты установить такое оборудование, Игорь Комаровский подчеркнул: принудительно в соответствии с действующим законодательством обязать перевозчика установить такое оборудование никто не имеет права. "Это будет как альтернатива по желанию непосредственно самих перевозчиков такси", - добавил он.

"Положений, устанавливающих избыточные обязанности, запреты и ограничения, необоснованные расходы субъектов хозяйствования, не предусматривается. Принятие законопроекта не повлечет выделение средств из республиканского бюджета", - констатировал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, представляя в Овальном зале законопроект.-0-

Фото Максима Гучека