Депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам правового регулирования хоздеятельности

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении кодексов" (по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности), передает корреспондент БЕЛТА.
Проект закона, внесенный в Палату представителей Советом Министров 8 июля 2021 года, разработан в целях совершенствования отдельных норм законодательства с учетом практики их применения, введения новых правовых институтов, реализации положений новых актов главы государства.
Законопроект содержит положения, направленные на комплексную корректировку Гражданского кодекса, обусловленную необходимостью закрепления новых институтов гражданского права, унификации национального законодательства с гражданским законодательством государств - членов Евразийского экономического союза, совершенствования норм кодекса с учетом практики его применения. В частности, предусматривается исключение вследствие практической невостребованности такой организационно-правовой формы хозяйственных обществ, как хозяйственное товарищество (всего было создано одно полное и два коммандитных товарищества). В связи с этим также предлагается упразднить такой вид учредительного документа, как учредительный договор (единственным учредительным документом будет являться устав).
Предусматривается предоставление юридическим лицам некоторых организационно-правовых форм возможности осуществлять деятельность на основании типового устава, утвержденного правительством Республики Беларусь, закрепление организационно-правовых форм некоммерческих организаций, предусмотренных различными законодательными актами (садоводческие товарищества, товарищества собственников), уточнение основ правового регулирования деятельности общественных объединений и религиозных организаций, внесение изменений в статьи, регулирующие вопросы регистрации, реорганизации и ликвидации юридических лиц, исключение двойной ответственности (в виде одновременной уплаты процентов и неустойки) за неисполнение денежного обязательства.
С учетом корректировок, вносимых в Гражданский кодекс, определенные изменения предлагается внести в Банковский и Трудовой кодексы.-0-