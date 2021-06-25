Депутаты приняли во втором чтении законопроект о таможенном регулировании в Беларуси

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О таможенном регулировании в Республике Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

Совет Министров 24 июня 2020 года по согласованию с главой государства внес в Палату представителей проект закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "О таможенном регулировании в Республике Беларусь", который 2 октября 2020 года был принят в первом чтении в авторской редакции.

Документ направлен на совершенствование правового механизма регулирования отношений в сфере таможенного дела, приведение законодательства Республики Беларусь в соответствие с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, иными международными договорами и актами ЕАЭС, регулирующими таможенные правоотношения, а также сокращение административных барьеров и упрощение порядка совершения таможенных операций. -0-