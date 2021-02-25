Дети в образовательном центре безопасности МЧС: виртуальные опасности и реальные действия

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объединенная организация БСЖ Министерства по чрезвычайным ситуациям совместно с Госпромнадзором провела встречу с детьми из социально-педагогического центра с приютом Ленинского района Минска, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Мероприятие прошло в образовательном центре безопасности МЧС, где ребята познакомились с опасностями, которые могут подстерегать их на проезжей части, в повседневной жизни на обычной городской улице, а также на железнодорожном и в общественном транспорте. Они узнали о том, что делать, если ты оказался под завалами, а также смогли ощутить на себе силу землетрясения различной магнитуды.

Не обошлось и без напоминания основных правил безопасности в быту - ребята искали опасные места в доме с использованием технологии дополненной реальности, учились правильно вызывать экстренные службы, вспоминали правила поведения в задымленном помещении, а также с помощью лазерного огнетушителя тушили виртуальный пожар. Одной из тем, которой было уделено внимание, стала криминальная безопасность.

В образовательном центре безопасности занятия больше похожи на игру, поэтому ребята с особым интересом проиграли такие ситуации, как встреча с опасным незнакомцем, в том числе в лифте, а также как себя вести, если ты один дома, а в дверь звонит неизвестный человек.

Самым запоминающимся для детей стало испытание "Сильный ветер". После получения теоретических знаний о правильном поведении при урагане ребятам предстояло прочувствовать на себе силу ветра, а также применить полученные знания на практике.

В образовательном центре безопасности МЧС дети получили важные знания по безопасности, а также подарки от организаторов встречи.-0-

Фото организаторов