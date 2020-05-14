Детские летние лагеря с круглосуточным пребыванием начнут работать с 15 июня, школьные - с 1 июня

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летние лагеря с круглосуточным пребыванием детей начнут работать с 15 июня, а школьные - с 1 июня. Об этом сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко по итогам доклада Президенту, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, учебный год завершится, как и планировалось, 30 мая. А уже с первых чисел июня начнут работать детские лагеря в школах. Министр отметил, что число мест в них будет зависеть от количества желающих посещать такие лагеря. Заявки от родителей, по его словам, уже поступают.

Что касается летних лагерей с круглосуточным пребыванием, сроки начала их работы сдвинутся на более поздний период. "Учитывая пожелания Министерства здравоохранения, летние лагеря с круглосуточным пребыванием мы откроем с 15 июня", - пояснил министр.

По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению, в этом году в летний период планировалось оздоровить более 408 тыс. детей (в 2019 году на оздоровлении летом побывали 392 тыс.).

Работы по подготовке лагерей с круглосуточным режимом пребывания для приема детей будут завершены к 1 июня.-0-