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11 июня 2021, 13:57

Для Беларуси и России память о Великой Отечественной войне священна - Щеткина

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11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для Беларуси и России память о Великой Отечественной войне священна. Об этом заявила сегодня журналистам руководитель представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина во время открытия экспозиции "Поезд Победы" на вокзале станции Минск-Пассажирский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Память о Великой Отечественной войне священна и для Беларуси, и для России. В свое время советский писатель Федор Абрамов сказал: "Народ умирает, когда становится населением. А населением он становится тогда, когда забывает свою историю". И действительно, очень важно прочувствовать, что такое подвиг советского народа, - сказала Марианна Щеткина. - 76 лет прошло с тех пор, как окончилась война. Меняются поколения, и молодежь берет в свои руки эстафету памяти".

По ее словам, молодежная политика Союзного государства направлена прежде всего на укрепление традиционных ценностей, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание. "В рамках СГ наработан хороший опыт обмена передовыми практиками. У Союзного государства великие перспективы, но для того чтобы они состоялись, необходимо, чтобы было единство наших народов, взаимовыгодное плодотворное сотрудничество", - подчеркнула руководитель представительства.

"Сегодня для нас самое главное - сохранить историческую правду, которая объединяет нас и будет объединять всегда. Нам не надо ничего приукрашивать, не нужно ничего переставлять местами - должно быть так, как есть. У нас есть факты, аргументы, которые мы никому не отдадим, - отметила Марианна Щеткина. - Наш "Поезд Победы" уверенно движется по рельсам истории. И мы никому не советуем вставать у нас на пути".

В нашей стране проект реализуется Белорусской железной дорогой и ОАО "Российские железные дороги" в Год народного единства и приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Он осуществляется при поддержке Администрации Президента Беларуси и активном содействии республиканского волонтерского центра.

"Поезд Победы" будет курсировать по БЖД с 11 по 28 июня этого года. Как уточнили в БЖД, с 11 по 13 июня экспозиция будет в Минске, 14-15 июня ее смогут посетить жители Орши, 16-17 июня - Витебска, 18 июня поезд сделает остановку в Полоцке, 19-20 июня экспозиция будет доступна для просмотра в Гродно. В Бресте "Поезд Победы" будет с 21 по 24 июня, в Гомеле можно будет побывать в музее 25-26 июня, а завершится показ в Могилеве 27-28 июня - в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

"Поезд Победы" - это масштабный историко-просветительский проект, основанный в России командой творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Министерства науки и высшего образования России, ОАО "Российские железные дороги" и общественной организации "Волонтеры Победы" в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы в России. В первый рейс поезд отправился с Белорусского вокзала Москвы в октябре 2020 года. За время работы музей посетили уже порядка 92,5 тыс. человек из 38 городов России.

Этот проект представляет собой уникальную интерактивную экспозицию, основанную на эффекте присутствия, которая создана на базе вагонов передвижного выставочно-лекционного комплекса. Состав "Поезд Победы" включает 12 вагонов, девять из которых экспозиционные. Один из них посвящен подвигу защитников Брестской крепости - участникам героической обороны, солдатам и командирам Красной армии, а также женщинам и детям - членам семей военнослужащих, принявшим первый удар немецких войск на себя.

В основе - трехмерные панорамы: живописные полотна, макеты и много предметного плана на расстоянии вытянутой руки. Маршрут по "Поезду Победы" - это переход от одного эпизода к другому. Предвоенные годы - Великая Отечественная - Победа. На сегодня в музеях мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре, добавили в БЖД.

"Экспозиция уникальна и своим мультимедийным сопровождением. Кроме того, в ней используются объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, датчики присутствия, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности, киносъемка исторических реконструкций, трехмерная компьютерная графика с моделями военной техники. Для каждой зоны экспозиции специально написана своя музыка", - отметили в пресс-центре БЖД.

Проект "Поезд Победы" является социальным как в России, так и в Беларуси. Время работы экспозиции с 10.00 до 20.00. Перерыв с 14.00 до 15.00. Экспозиция рекомендована к посещению взрослыми и детьми с 12 лет. В одном вагоне "Поезда Победы" одновременно могут находиться не более 10 посетителей, время прослушивания аудиогида составляет 5 минут, общее время экскурсии - 45 минут.

"В связи с ограниченной пропускной способностью поезда и сложившейся эпидситуацией посещение экспозиции будет осуществляться только организованными группами жителей регионов по пригласительным билетам, распространяемым среди организаций и учебных заведений Беларуси местными органами исполнительной власти. Работа экспозиции будет организована с учетом рекомендаций Минздрава по профилактике и предупреждению распространения вирусных инфекций. Посетители обязаны соблюдать масочный режим", - добавили в БЖД.-0-

Фото Оксаны Манчук

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ВОВ митинг проект Щеткина
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