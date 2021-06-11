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11 июня 2021, 11:10

Луцкий: наш священный долг - сохранить историческую правду о Победе над нацизмом

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11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наш священный долг - сохранить историческую правду, память о Победе над нацизмом и передать ее будущим поколениям. Об этом заявил сегодня заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий на торжественном митинге, посвященном открытию экспозиции "Поезд Победы" на вокзале станции Минск-Пассажирский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поезд Победы" - это уникальный интерактивный проект, позволяющий с помощью современных технологий ощутить атмосферу того трагического и в то же время героического момента. С этой экспозицией познакомились уже более 90 тыс. человек в Российской Федерации, а сегодня "Поезд Победы" продолжает свой путь в Республике Беларусь. Состав пройдет по всем регионам нашей страны, 80-летие начала Великой Отечественной войны встретит в Брестской крепости-герое, которая одной из первых приняла тот удар фашистской агрессии. Очень символично, что недавно эта экспозиция была дополнена экспозицией героической обороны Брестской крепости, которая во всем мире считается образцом несгибаемого мужества и воинской доблести", - отметил Игорь Луцкий.

По его словам, такие проекты, как "Поезд Победы", не только помогают еще раз осмыслить прошлое, но и укрепляют единство. "Война оставила след практически в истории каждой белорусской семьи. Мы потеряли каждого третьего, и никогда не забудем этого. Сегодня наш священный долг - сохранить историческую правду, память о Победе над нацизмом и передать ее будущим поколениям. Правда заключается именно в том, что народы Советского Союза внесли решающий вклад в разгром фашизма и спасли мир от коричневой чумы, чтобы ни говорили нынешние ревизионисты от истории, поднимающие сейчас голову во всех странах мира", - подчеркнул замглавы Администрации Президента.

"Против Беларуси и России идут непрекращающиеся информационные войны и атаки. Нашим людям, в особенности молодежи, пытаются навязать насквозь фальшивые исторические нарративы, когда Советский Союз наряду с фашистской Германией обвиняют в развязывании Второй мировой войны, когда советские символы приравниваются к нацистским, а людям запрещают отмечать священный для них праздник под знаменем Великой Победы, - сказал он. - Они хотят, чтобы мы, потомки героев-победителей, оправдывались за своих дедов и прадедов, которые ценой собственной жизни спасли жизнь всему человечеству. Мы приняли этот вызов, мы отстоим правду, отстоим наше право на память о подвиге, наше право на суверенное развитие сегодня и в будущем".

В нашей стране проект реализуется Белорусской железной дорогой и ОАО "Российские железные дороги" в Год народного единства и приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Он осуществляется при поддержке Администрации Президента Беларуси и активном содействии республиканского волонтерского центра.

"Поезд Победы" будет курсировать по БЖД с 11 по 28 июня этого года. Как уточнили в БЖД, с 11 по 13 июня экспозиция будет в Минске, 14-15 июня ее смогут посетить жители Орши, 16-17 июня - Витебска, 18 июня поезд сделает остановку в Полоцке, 19-20 июня экспозиция будет доступна для просмотра в Гродно. В Бресте "Поезд Победы" будет с 21 по 24 июня, в Гомеле можно будет побывать в музее 25-26 июня, а завершится показ в Могилеве 27-28 июня - в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

"Поезд Победы" - это масштабный историко-просветительский проект, основанный в России командой творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Министерства науки и высшего образования России, ОАО "Российские железные дороги" и общественной организации "Волонтеры Победы" в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы в России. В первый рейс поезд отправился с Белорусского вокзала Москвы в октябре 2020 года. За время работы музей посетили уже порядка 92,5 тыс. человек из 38 городов России.

Этот проект представляет собой уникальную интерактивную экспозицию, основанную на эффекте присутствия, которая создана на базе вагонов передвижного выставочно-лекционного комплекса. Состав "Поезд Победы" включает 12 вагонов, девять из которых экспозиционные. Один из них посвящен подвигу защитников Брестской крепости - участникам героической обороны, солдатам и командирам Красной армии, а также женщинам и детям - членам семей военнослужащих, принявших первый удар немецких войск на себя.

"Проект "Поезд Победы" - это уникальная в своем роде экспозиция, состоящая из девяти вагонов, каждый из которых посвящен определенному периоду Великой Отечественной войны. Этот проект создавала большая команда людей. Проект иммерсивный, уникален тем, что посетители оказываются внутри поезда, имея возможность потрогать предметы, услышать аудиорассказ. Здесь показана жизнь Советского Союза и его граждан, отражена война через призму железной дороги, - рассказала координатор команды "Невский батальон" Маргарита Попова. - В экспозиции посетители встречают множество медиаэкранов, более 100 фигур героев, интерьеры вагонов, необычные локации, которые не относятся к железной дороге, - все это воссоздано в натуральную величину".

В основе - трехмерные панорамы: живописные полотна, макеты и много предметного плана на расстоянии вытянутой руки. Маршрут по "Поезду Победы" - это переход от одного эпизода к другому. Предвоенные годы - Великая Отечественная - Победа. На сегодня в музеях мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре, добавили в БЖД.

"Экспозиция уникальна и своим мультимедийным сопровождением. Кроме того, в ней используются объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, датчики присутствия, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности, киносъемка исторических реконструкций, трехмерная компьютерная графика с моделями военной техники. Для каждой зоны экспозиции специально написана своя музыка", - отметили в пресс-центре БЖД.

Проект "Поезд Победы" является социальным как в России, так и в Беларуси. Время работы экспозиции с 10.00 до 20.00. Перерыв с 14.00 до 15.00. Экспозиция рекомендована к посещению взрослыми и детьми с 12 лет. В одном вагоне "Поезда Победы" одновременно могут находиться не более 10 посетителей, время прослушивания аудиогида составляет 5 минут, общее время экскурсии - 45 минут.

"В связи с ограниченной пропускной способностью поезда и сложившейся эпидситуацией посещение экспозиции будет осуществляться только организованными группами жителей регионов по пригласительным билетам, распространяемым среди организаций и учебных заведений Беларуси местными органами исполнительной власти. Работа экспозиции будет организована с учетом рекомендаций Минздрава по профилактике и предупреждению распространения вирусных инфекций. Посетители обязаны соблюдать масочный режим", - добавили в БЖД.-0-

Фото Оксаны Манчук

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