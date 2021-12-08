Для беженцев на границе уже поступило около 150 т гуманитарной помощи

8 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Общий объем поступившей гуманитарной помощи беженцам на границе составляет порядка 150 т, сообщил журналистам член Совета Республики Игорь Гедич, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня 31-й день нахождения беженцев в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе. Все это время белорусы стараются обеспечить им комфортные условия проживания.

"Общий объем поступившей гуманитарной помощи составляет порядка 150 т, в том числе продовольствия около 80 т, молочной продукции 20 т. Поступило порядка 9 тыс. единиц одежды. И этот процесс продолжается", - отметил сенатор.

По его словам, сегодня в ТЛЦ день проходит спокойно, по расписанию у беженцев - посещение полевой бани женщинами и детьми. Белорусским Красным Крестом организована клоунотерапия для детей.

"За истекшие сутки порядка 90 человек обратились за консультативной медпомощью. Один ребенок и трое взрослых находятся на лечении в областном учреждении здравоохранения. Их состояние стабильное, - сказал Игорь Гедич. - Несмотря на морозы, в ТЛЦ обеспечиваются приемлемые условия для нахождения людей. При необходимости оказывается не только медицинская помощь, но и психологическая".

На данный момент, по оценке сенатора, в ТЛЦ находится порядка тысячи беженцев.-0-