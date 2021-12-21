Для беженцев в ТЛЦ за все время собрано более 190 т гуманитарной помощи

21 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Для беженцев в ТЛЦ за все время собрано более 190 т различной гуманитарной помощи. Об этом сообщила журналистам председатель Гродненской областной организации Белорусского Красного Креста Наталия Толкачева, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 44-й день для беженцев на границе. Находятся они в пункте размещения в транспортно-логистическом центре. Около 40% из них - женщины и дети. Белорусская сторона продолжает обеспечивать этих людей всем необходимым.

"Для их нужд собрано, закуплено, доставлено нашими партнерами 192 т гуманитарной помощи различного вида. Это не только продукты питания, но и одеяла, матрасы, теплая одежа и обувь, другие необходимые вещи. Из них 172 т уже выдано", - рассказала Наталия Толкачева.

Беженцев обеспечивают горячим питанием, которое готовят военные, а также выдают им продуктовые наборы. Точечно беженцам выдают и другие необходимые вещи, прежде всего для детей.

Очень внимательно волонтеры относятся к нуждам трех молодых мам и их новорожденных детей, которые сейчас находятся в кризисной комнате Красного Креста в Гродно. "Мамы кормящие, поэтому важно обеспечить их правильное питание, необходимые медикаменты. Все это согласовывается с медиками, которые ежедневно посещают кризисную комнату", - отметила Наталия Толкачева. Беженки, вероятнее всего, будут находиться в этой комнате вплоть до разрешения ситуации. Сейчас с этими женщинами плотно взаимодействуют также представители международных организаций, в том числе ЮНИСЕФ и УВКБ ООН.-0-

Фото Леонида Щеглова