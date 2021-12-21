Юрий Караев: обстановка в ТЛЦ спокойная и контролируемая

21 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Обстановка в ТЛЦ остается спокойной и контролируемой. Об этом сегодня журналистам сообщил помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 44-й день для беженцев на границе. Находятся они в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Сегодня с обстановкой в ТЛЦ ознакомился Юрий Караев.

"Ситуация здесь спокойная, контролируемая. Уже появился какой-то распорядок дня. Никакого ажиотажа, проблем с питанием, с обеспечением людей всем необходимым нет. Оперативно решаются и отдельные вопросы. Вот сегодня несколько женщин обратились к волонтерам за бутылочками для детского питания и сосками. Буквально в течение нескольких минут их обеспечили необходимым", - отметил Юрий Караев. Он подчеркнул, что беженцы ответственно подходят к поддержанию чистоты и порядка внутри, соблюдают люди и правила безопасности, в том числе пожарной. Случаев, как в первые дни, когда некоторые пытались подогреть пищу на огне внутри, уже давно не фиксируется.

Юрий Караев отметил, что сейчас в ТЛЦ находятся около 600 человек. В основном это те, кто не может или не желает вернуться на родину.-0-