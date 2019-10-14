До +23°С ожидается по югу Беларуси 15 октября

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 23 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 15 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый слабый, днем юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем - от плюс 12 по северу до 23 градусов тепла по югу страны.-0-

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