До +29°С и в основном без осадков будет в Беларуси 3 августа

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 29 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 3 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется южный, ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, местами - плюс 6-7. Днем будет 23-29 градусов тепла.-0-

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