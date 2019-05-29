Дожди, грозы и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 30 мая

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди, грозы, порывистый ветер, слабый туман и до 28 градусов тепла ожидается в Беларуси 30 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. По восточной части страны пройдут кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Днем в отдельных районах Гомельской и Могилевской областей возможен град. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северный 5-10 м/с, при грозах - с порывами до 14 м/с, местами возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. По востоку страны объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем - 17-23 градуса. По юго-востоку ночью будет плюс 13-17, днем - 24-28 градусов тепла.-0-

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