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12 июня 2021, 11:40

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 13 июня

Фото из архива
Фото из архива

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отдельных районах Беларуси 13 июня ожидаются грозы и сильные дожди. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах грозы, ночью местами сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны прогнозируется слабый туман.

Ветер будет южный с переходом на северо-западный порывистый. Днем местами по западу ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-16 тепла, днем - от плюс 17 до 23 градусов.-0-

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