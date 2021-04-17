Единство в мыслях и делах: аллею тополей как символ памяти и скорби восстановили в "Тростенце"

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время республиканского субботника общественные организации, духовенство, руководители ряда силовых ведомств и представители дипмиссий по благословению протоиерея Федора Повного восстановили тополиную аллею в мемориальном комплексе "Тростенец", передает корреспондент БЕЛТА.

Инициировали акцию совместно Храм-памятник в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, Белорусский культурный центр духовного Возрождения и Белорусский республиканский союз молодежи.

По официальным данным, в лагере смерти Тростенец погибли 206,5 тыс. человек. По количеству жертв фашизма этот концагерь стал четвертым после Освенцима, Майданека и Треблинки. В 1944 году по приказу нацистов с двух сторон вдоль неширокой дороги, ведущей от Могилевского шоссе к Тростенецкому лагерю, узники концлагеря высадили молодые тополя. По этой "Дороге смерти" на расстрелы и сожжение проследовали сотни тысяч людей разных национальностей и вероисповеданий - мирные жители Беларуси, в том числе узники Минского гетто, советские военнопленные, участники антифашистской подпольной борьбы и партизанского движения, представители еврейского населения Западной Европы, депортированные в Минск для уничтожения. Но остались тополя, безмолвные свидетели страшнейшей трагедии Тростенца. Со временем многие из них погибли от старости.

"Та тополиная аллея была дорогой расчеловечивания. Идущий по ней терял сначала имя, а потом и жизнь. Наша цель - очеловечить нашу память. Вернуть имя каждому погибшему, вернуть человека из небытия. Мы просим каждого, кто знает из семейного предания о погибших в лагере смерти Тростенец родственниках или знакомых, сообщить их имена и рассказать об их судьбах", - обратился с просьбой протоиерей Федор Повный.

Он добавил, что Всехсвятский приход и Белорусский культурный центр духовного Возрождения создают книгу памяти в музее храма-памятника. "Мы собираем любые сведения с одной целью - никого не забыть", - отметил протоиерей Федор Повный, у которого в этом лагере также были убиты родственники.

Восстановить тополиную аллею вызвались представители разных конфессий Беларуси: православной, католической, иудейской, мусульманской. А также сотрудники Белорусского культурного центра духовного Возрождения; общественные организации, подписавшие в Год народного единства меморандум о сотрудничестве: Федерация профсоюзов Беларуси, РОО "Белая Русь" и "Патриоты Беларуси", Белорусский союз женщин, Белорусское общественное объединение ветеранов, Белорусский фонд мира, Белорусский союз офицеров, Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане, Белорусский комитет молодежных организаций. От БРСМ на субботнике трудились представители Центрального комитета, команды белорусских студенческий отрядов (БСО) - участники Международного строительного чемпионата в Сочи, первичной организации Военной академии. Трудовой почин поддержала Молодежная палата при Парламентском собрании Союза Беларуси и России.

К инициативе присоединились руководители Совета безопасности, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, а также представители дипмиссий Чешской Республики, Федеративной Республики Германии и Российской Федерации.

Как пояснил первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк, акция собрала неравнодушных людей разных возрастов, сфер деятельности, конфессий. "Мы трудимся плечо к плечу, эта консолидация - самое главное. Единство в мыслях и в делах. Это только начало трудовых акций, которые пройдут на территории комплекса", - сказал он. И поделился планами по созданию здесь патриотического центра, который будет принимать делегации, в том числе других стран, проводить патриотические смены.

Это не рядовая высадка деревьев, а символичное действо. Поэтому прежде чем приступить к работам, участники прошли с зажженными лампадами по "Дороге смерти" к месту бывшего сарая на территории концлагеря, где в 1944 году, за три дня до освобождения Минска, были сожжены 6,5 тыс. человек. К гранитному постаменту с надписью "Здесь захоронены советские граждане, замученные и сожженные немецко-фашистскими захватчиками в июне 1944 года" легла корзина с живыми цветами. А в мирное небо вознеслась под аккомпанемент Всехсвятского хора межконфессиональная молитва об упокоении душ убиенных.

После литии участники трудовой акции вышли к началу аллеи, где уже ожидали высадки два подросших и намоленных тополя, привезенных с территории Всехсвятского храма. Каждый, бросив по горсти земли к корням этих деревьев, отправился на свой участок высадки. Всего для восстановления аллеи привезли три десятка молодых тополей - из питомника в Пружанах.

Член команды БСО Михаил Гелах из Барановичского госуниверситета подчеркнул, что поучаствовать не просто в трудовой, а в памятной акции для него важно. "Я знаю, что это за место, его историю, участвую в акции в "Тростенце" не первый раз. Высадить здесь аллею как раз перед отъездом в Сочи - это как символический знак ответственности, которая возложена на молодежь Беларуси, - хранить память о жертвах разных национальностей и конфессий, которые погибли здесь. В Сочи мы тоже будем представлять свою страну - с гордостью и честью", - сказал парень.

Кроме посадки деревьев участники субботника вместе с "зеленстроевцами" Заводского района очистили от прошлогодней листвы территорию, прилегающую к аллее.-0-