Единство в мыслях и делах: аллею тополей как символ памяти и скорби восстановили в "Тростенце"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 17 апреля 2021
Минск Переменная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:27 В Смолевичах пенсионер попал под поезд Происшествия
14:27 "Сделан добротно, качественно" - Лукашенко о впечатлениях от фильма "Манкурты" Президент
14:21 Карпенко о субботнике: лучший отдых - смена вида деятельности Общество
14:21 Татарицкий: сохранять и благоустраивать памятники - долг каждого поколения Регионы
14:18 Сотрудники МАРТ участвовали в благоустройстве Брестской крепости и Михайловского сквера в Минске Регионы
13:59 ФОТОФАКТ: В Бресте открылся новый скалодром Регионы
13:57 Кухарев: благоустройство Минска помогает ему стать еще более уютным и комфортным Регионы
13:54 Профсоюз приветствует решение направить часть средств от субботника на оснащение медучреждений Общество
13:54 Авраменко: субботник - хорошая и значимая традиция Регионы
13:40 Лукашенко о COVID-19: мы производим достаточно вакцины, чтобы на время обезопасить людей Президент
13:23 Аллею кленов заложили депутаты Палаты представителей в Лошицком парке Регионы
13:20 Сад дружбы заложили в Ивье Регионы
13:14 Кочанова: субботник - очередная возможность внести свой вклад в благоустройство страны Общество
12:57 Кубраков: важно не только наводить порядок во время субботника, но и поддерживать его Регионы
12:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1384 пациента с COVID-19, выписан 1401 Общество
12:43 Сотрудники Минэкономики благоустроили территорию детского дома-интерната в Минске Регионы
12:35 Учащийся колледжа задержан за нацистские надписи Происшествия
12:32 Турчин принял участие в благоустройстве воинского захоронения в Березинском районе Регионы
12:29 В молодом микрорайоне Мозыря открыли ясли-сад Регионы
12:26 В республиканском субботнике приняли участие более 2,3 млн белорусов, собрано свыше Br9 млн Общество
12:13 Профсоюзы высадили кленовую аллею в Гомеле Регионы
12:13 Белорусские пограничники благоустроили почти 300 памятников, мемориалов и мест воинских захоронений Общество
12:10 Молодые специалисты заложили аллею на территории Могилевской областной детской больницы Регионы
12:06 Хренин: мы чувствуем ответственность за память о подвиге народа в годы ВОВ Общество
11:59 Трех человек спасли при пожаре в Шарковщине Происшествия
11:57 Строительство онкологического диспансера в Гродно идет по плану - Караник Регионы
11:56 Более Br50 млн направят на строительство и оснащение многопрофильного медцентра в Бресте Регионы
11:46 Единство в мыслях и делах: аллею тополей как символ памяти и скорби восстановили в "Тростенце" Общество
11:44 Субботники объединяют жителей в наведении порядка на своей территории - Заяц Регионы
11:33 Каранкевич: участие в субботнике - хорошая возможность каждому внести вклад в благоустройство страны Общество
Все новости
Все новости
Общество
17 апреля 2021, 11:46

Единство в мыслях и делах: аллею тополей как символ памяти и скорби восстановили в "Тростенце"

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время республиканского субботника общественные организации, духовенство, руководители ряда силовых ведомств и представители дипмиссий по благословению протоиерея Федора Повного восстановили тополиную аллею в мемориальном комплексе "Тростенец", передает корреспондент БЕЛТА.

Инициировали акцию совместно Храм-памятник в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, Белорусский культурный центр духовного Возрождения и Белорусский республиканский союз молодежи.

По официальным данным, в лагере смерти Тростенец погибли 206,5 тыс. человек. По количеству жертв фашизма этот концагерь стал четвертым после Освенцима, Майданека и Треблинки. В 1944 году по приказу нацистов с двух сторон вдоль неширокой дороги, ведущей от Могилевского шоссе к Тростенецкому лагерю, узники концлагеря высадили молодые тополя. По этой "Дороге смерти" на расстрелы и сожжение проследовали сотни тысяч людей разных национальностей и вероисповеданий - мирные жители Беларуси, в том числе узники Минского гетто, советские военнопленные, участники антифашистской подпольной борьбы и партизанского движения, представители еврейского населения Западной Европы, депортированные в Минск для уничтожения. Но остались тополя, безмолвные свидетели страшнейшей трагедии Тростенца. Со временем многие из них погибли от старости.

"Та тополиная аллея была дорогой расчеловечивания. Идущий по ней терял сначала имя, а потом и жизнь. Наша цель - очеловечить нашу память. Вернуть имя каждому погибшему, вернуть человека из небытия. Мы просим каждого, кто знает из семейного предания о погибших в лагере смерти Тростенец родственниках или знакомых, сообщить их имена и рассказать об их судьбах", - обратился с просьбой протоиерей Федор Повный.

Он добавил, что Всехсвятский приход и Белорусский культурный центр духовного Возрождения создают книгу памяти в музее храма-памятника. "Мы собираем любые сведения с одной целью - никого не забыть", - отметил протоиерей Федор Повный, у которого в этом лагере также были убиты родственники.

Восстановить тополиную аллею вызвались представители разных конфессий Беларуси: православной, католической, иудейской, мусульманской. А также сотрудники Белорусского культурного центра духовного Возрождения; общественные организации, подписавшие в Год народного единства меморандум о сотрудничестве: Федерация профсоюзов Беларуси, РОО "Белая Русь" и "Патриоты Беларуси", Белорусский союз женщин, Белорусское общественное объединение ветеранов, Белорусский фонд мира, Белорусский союз офицеров, Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане, Белорусский комитет молодежных организаций. От БРСМ на субботнике трудились представители Центрального комитета, команды белорусских студенческий отрядов (БСО) - участники Международного строительного чемпионата в Сочи, первичной организации Военной академии. Трудовой почин поддержала Молодежная палата при Парламентском собрании Союза Беларуси и России.

К инициативе присоединились руководители Совета безопасности, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, а также представители дипмиссий Чешской Республики, Федеративной Республики Германии и Российской Федерации.

Как пояснил первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк, акция собрала неравнодушных людей разных возрастов, сфер деятельности, конфессий. "Мы трудимся плечо к плечу, эта консолидация - самое главное. Единство в мыслях и в делах. Это только начало трудовых акций, которые пройдут на территории комплекса", - сказал он. И поделился планами по созданию здесь патриотического центра, который будет принимать делегации, в том числе других стран, проводить патриотические смены.

Это не рядовая высадка деревьев, а символичное действо. Поэтому прежде чем приступить к работам, участники прошли с зажженными лампадами по "Дороге смерти" к месту бывшего сарая на территории концлагеря, где в 1944 году, за три дня до освобождения Минска, были сожжены 6,5 тыс. человек. К гранитному постаменту с надписью "Здесь захоронены советские граждане, замученные и сожженные немецко-фашистскими захватчиками в июне 1944 года" легла корзина с живыми цветами. А в мирное небо вознеслась под аккомпанемент Всехсвятского хора межконфессиональная молитва об упокоении душ убиенных.

После литии участники трудовой акции вышли к началу аллеи, где уже ожидали высадки два подросших и намоленных тополя, привезенных с территории Всехсвятского храма. Каждый, бросив по горсти земли к корням этих деревьев, отправился на свой участок высадки. Всего для восстановления аллеи привезли три десятка молодых тополей - из питомника в Пружанах.

Член команды БСО Михаил Гелах из Барановичского госуниверситета подчеркнул, что поучаствовать не просто в трудовой, а в памятной акции для него важно. "Я знаю, что это за место, его историю, участвую в акции в "Тростенце" не первый раз. Высадить здесь аллею как раз перед отъездом в Сочи - это как символический знак ответственности, которая возложена на молодежь Беларуси, - хранить память о жертвах разных национальностей и конфессий, которые погибли здесь. В Сочи мы тоже будем представлять свою страну - с гордостью и честью", - сказал парень.

Кроме посадки деревьев участники субботника вместе с "зеленстроевцами" Заводского района очистили от прошлогодней листвы территорию, прилегающую к аллее.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
субботник
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Карпенко о субботнике: лучший отдых - смена вида деятельности
Фото из архива Профсоюз приветствует решение направить часть средств от субботника на оснащение медучреждений
Наталья Кочанова Кочанова: субботник - очередная возможность внести свой вклад в благоустройство страны
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1384 пациента с COVID-19, выписан 1401
В республиканском субботнике приняли участие более 2,3 млн белорусов, собрано свыше Br9 млн
Фото ГПК Белорусские пограничники благоустроили почти 300 памятников, мемориалов и мест воинских захоронений
Главное
Лукашенко в день субботника высаживает деревья на своей малой родине в Александрии
Лукашенко о COVID-19: мы производим достаточно вакцины, чтобы на время обезопасить людей
Республиканский субботник проходит в Беларуси
Minsk World: Инвестиционный интерес - на международном уровне
Топ-новости
"Сделан добротно, качественно" - Лукашенко о впечатлениях от фильма "Манкурты"
Лукашенко рассказал, почему приехал на субботник именно в Александрию на свою малую родину
В республиканском субботнике приняли участие более 2,3 млн белорусов, собрано свыше Br9 млн
Кочанова: субботник - очередная возможность внести свой вклад в благоустройство страны
Трудовые акции в местах памяти помогают глубже понять ценность мира - Вольфович
Аллею кленов заложили депутаты Палаты представителей в Лошицком парке
И электробус тоже. Российский экологический оператор оценил новинки МАЗа
Чеботарь: в промышленности сделаем ставку на местное сырье
Профсоюз приветствует решение направить часть средств от субботника на оснащение медучреждений
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1384 пациента с COVID-19, выписан 1401
Субботники объединяют жителей в наведении порядка на своей территории - Заяц
Хренин: мы чувствуем ответственность за память о подвиге народа в годы ВОВ
В Витебске во время субботника заложили новый парк
"Белавиа" возобновляет рейсы в подмосковный аэропорт Жуковский с 24 апреля
Продукция "Коммунарки" подтверждает звание лучшей
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.