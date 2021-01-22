Эйсмонт: раскачивание ситуации в России вызывает у нас чувство дежавю

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. События, связанные с призывами к несанкционированным акциям в России, вызывают чувство дежавю. Об этом заявил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Одной из горячих тем последних дней Иван Эйсмонт назвал "то, как развиваются события в Российской Федерации".

"Мы, конечно, с любопытством и чувством дежавю все это наблюдаем - за тем, как это все происходит после известного задержания Навального, - заявил председатель Белтелерадиокомпании. - Мы с какой-то грустью наблюдаем за тем, как все это разворачивается".

Он пояснил, что имеет в виду технологии, использующиеся для организации несанкционированных массовых акций. Иван Эйсмонт обратил внимание, что подобное происходило и в Беларуси. "Здесь и повод есть: у нас - выборы, у вас - задержание. И инструменты похожие: у нас - Telegram, у вас - Tik Tok, практически детский. И массовые вбросы пошли от псевдо-ОМОНовцев, которые срывают шевроны, а оказывается, что это школьники, которые - я уже видел - каются. И сообщается, что Путин дал приказ всех жестко разогнать: образ тирана тоже должен витать где-то в средствах массовой информации. Нашлись артисты, которые выступили против", - отметил Иван Эйсмонт.

Российский журналист, политолог, историк Армен Гаспарян назвал эту ситуацию более чем серьезной. "У вас же в эфире я в сентябре сказал: то, что сейчас испытывает республика, Москва обязательно получит в 2021 году. У нас будет электоральный цикл со всеми вытекающими последствиями. То, что мы видели на улицах Минска, у нас обязательно воспроизведут. Год начался с абсолютно белорусской технологии", - обратил внимание эксперт.-0-

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