Эйсмонт: Запад будет душить Беларусь, пока не поставит сюда своих полоумных марионеток

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад будет душить Беларусь, пока не поставит сюда своих полоумных марионеток. Такое мнение высказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Все знали: нас, Беларусь, будут душить до смерти. Пока не сметут и не поставят таких марионеток, как этот полоумный глава комитета по международным делам в Литве (председатель комитета Cейма Литвы по иностранным делам Жигимантас Павиленис, попавший в ловушку пранкеров. - Прим. БЕЛТА) в красивом галстуке - марионетка абсолютная", - подчеркнул Иван Эйсмонт.

На Россию у Запада еще более серьезные планы, отметил он. Ее хотят ослабить, а еще лучше развалить, поэтому и втягивают в военный конфликт. "Для них даже сегодняшний вариант неплох, потому что такой пакет санкций бабахнули, что вроде бы как должно повредить. Но знающие люди говорят, что Россия была готова и ничего страшного не произойдет", - отметил председатель Белтелерадиокомпании.-0-