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03 декабря 2021, 12:54

Эксперт: белорусская кухня и гастрокультура могут повысить туристическую привлекательность страны

Фото из архива
Фото из архива

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская кухня и гастрономическая культура могут повысить туристическую привлекательность как регионов, так и страны в целом. Такое мнение высказал начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало на пресс-конференции "Развитие гастрономического туризма в Беларуси" в пресс-центре БЕЛТА.

"Белорусская кухня и гастрокультура могут повысить туристическую привлекательность как регионов, так и страны в целом и наполнить региональный турпродукт новым содержанием. Мы в свою очередь будем работать в этом направлении и принимать соответствующие меры, ведь мы полагаем, что это направление крайне актуально, интересно и достаточно перспективно для нашей республики. На самом деле тут есть огромный пласт нераскрытых возможностей, по которым можно двигаться вперед и улучшать инфраструктуру", - сказал начальник управления.

Эксперт подчеркнул: гастрономический туризм - достаточно специфический вид туризма, основной целью которого является знакомство с той или иной страной через призму ее гастрономии. "Гастротуризм способствует социально-экономическому развитию регионов, созданию дополнительных рабочих мест, сохранению и открытию новых производств отдельных продуктов, а также их реализации. Он также помогает привлечению туристических потоков. При этом анализ развития гастрономического туризма в Беларуси показывает, что в нашей стране такой вид туризма только зарождается, то есть мы находимся еще в начальной стадии, но тем не менее уже огромный пласт работы проделан, и у нас имеется значительное количество туров, которые в том числе включают в себя отдельные аспекты гастрономического туризма", - рассказал Михаил Жигало.

По его информации, для продвижения гастрономического туризма на базе межведомственного экспертно-координационного совета по туризму, сформированного при правительстве, создана соответствующая рабочая группа, деятельность которой координирует МАРТ. "Ею уже разработана соответствующая дорожная карта, в которую вошел ряд комплексных мероприятий, направленных на развитие гастрономического туризма в стране. Эти мероприятия нацелены на развитие и популяризацию национальной белорусской кухни, продвижение национальных производителей, гастрономического потенциала страны в рамках международных мероприятий, информирование туристов о мероприятиях кулинарной направленности, гастрономических фестивалях, которые проводятся на территории Беларуси", - отметил представитель министерства.

Начальник управления также сообщил, что на 1 декабря текущего года на территории республики функционирует 22,8 тыс. объектов общественного питания. "При этом за истекший период 2021 года количество субъектов общественного питания увеличилось на 722, а темп прироста составил 6,5%, что, по нашим оценкам, достаточно положительный момент, несмотря на те сложности, с которыми отрасль столкнулась в 2020 году. В текущем году отрасль общественного питания чувствует себя намного лучше и планомерно и постепенно реанимируется", - добавил он. Михаил Жигало также подчеркнул, что особое внимание будет уделяться открытию объектов общественного питания, которые специализируются именно на блюдах белорусской кухни.-0-

В Минске около 200 объектов питания специализируются на белорусской национальной кухне

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