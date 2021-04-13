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13 апреля 2021, 10:22

Эксперты рассказали о причинах изменения законодательства о массовых мероприятиях

Фото из архива
Фото из архива

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей 2 апреля приняли в первом чтении изменения в закон о массовых мероприятиях. На страницах газеты "СБ. Беларусь сегодня" эксперты рассказали о причинах корректировки закона, сообщает БЕЛТА.

Так председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной политике и строительству Виктор Николайкин напомнил, что с момента принятия закона о массовых мероприятиях - 1997 года - произошло много изменений и в общественной жизни, и в нормотворчестве. Периодически парламентарии вносили изменения в закон, но события второй половины прошлого года в нашей стране (да и в мире) потребовали вернуться и пересмотреть этот документ с точки зрения правоприменительной практики.

Виктор Николайкин. Фото из архива
Виктор Николайкин. Фото из архива

"Параллельно изучили опыт европейских и азиатских стран, России, Соединенных Штатов Америки, где проходили различные демонстрации. Кстати, россияне оказались даже более оперативными в законотворчестве в этой сфере. Мы считали, что закон постоянно корректируется - и этого достаточно. К сожалению, появились некоторые пробелы, двоякое трактование тех или иных слов, предложений, отдельных абзацев или статей. Например, формулировку "не вправе" некоторые псевдоюристы не считали запрещающей. Для нарушения законодательства прикрывались статусом журналиста или гражданством другой страны. Выкручивались с помощью этих лазеек, чтобы не нести ответственности, - отметил депутат. - Но коль государство гарантирует права и свободы и определяет законом правила игры, то оно несет ответственность за обеспечение общественной безопасности, защищает права и свободы других граждан, чтобы не пострадали люди, которые не имеют никакого отношения к мероприятию, но вольно или невольно могут быть вовлечены в него".

Политолог Александр Шпаковский в свою очередь подчеркнул, что в 2019 году белорусское законодательство в сфере массовых мероприятий было смягчено. Их проведение стало возможно практически по заявительному принципу, то есть была предоставлена свобода организации.

"Но даже эти, очень либеральные, нормы вызывали недовольство "оппозиции", которой, видимо, хотелось, чтобы за проведение протестных акций рассчитывался государственный бюджет. Более того, события августа - ноября 2020 года показали, что и такое мягкое законодательство просто беспардонно, нагло нарушалось. Людей провоцировали на участие в несанкционированных мероприятиях, на массовый выход на улицу, перекрытие магистралей, проспектов. Фактически воскресные протестные акции на улицах белорусской столицы парализовывали жизнь города и не позволяли законопослушным гражданам в полной мере наслаждаться выходным днем в Минске. В связи с этим было принято решение превентивно законодательство все же ужесточить. Жесткое регулирование проведения массовых мероприятий целесообразно и потому, что определенные политические силы сегодня не хотят диалога и цивилизованных форм проведения массовых мероприятий, при которых не страдали бы и граждане с иной позицией, и государство в целом", - считает эксперт.

Александр Шпаковский. Фото из архива
Александр Шпаковский. Фото из архива

По его словам, Беларусь здесь никакой велосипед не изобретает, это не наше ноу-хау. "Весь мир переживает волну антиковидных протестов против решений властей о локдауне, введения карантинных ограничений и запретов на свободу перемещения. Соответственно в различных странах ужесточается законодательство о массовых мероприятиях. Это касается и государств Европейского союза, и стран других регионов. В Юго-Восточной Азии государства сталкиваются в первую очередь с угрозой цветных революций - я имею в виду обстановку в Гонконге, Мьянме и так далее. И везде законодатели реагируют путем усиления ответственности за несанкционированное мероприятие и за организацию массовых беспорядков", - рассказал Александр Шпаковский.

Заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян также особо подчеркнул тот факт, что при корректировке закона о массовых мероприятиях изучался международный опыт. "Во время подготовки законопроекта были проанализированы новации российского законодательства, нормативные правовые акты иностранных государств, а также информация научного сообщества о соответствующем законодательстве. Например, россияне переняли некоторые наши положения закона о массовых мероприятиях (обозначение журналистов в местах проведения мероприятий). Теперь мы учли некоторые их подходы (статус журналиста)", - сообщил представитель МВД.-0-

Дмитрий Курьян. Скриншот из видео
Дмитрий Курьян. Скриншот из видео

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